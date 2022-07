Ana María Aldón busca un nuevo hogar: "No espero nada de mi marido"

Ana María Aldón no desaprovechó la ocasión del último Viva la vida antes del verano y la cancelación del programa. La colaboradora de Emma García acudió para hablar del estado de las cosas con su marido Ortega Cano y no decepcionó en absoluto.

En resumen, aseguró que Ortega Cano y ella siguen casados, pero la crisis es evidente pese a que siguen conviviendo en la misma casa. "Todavía somos marido y mujer. Si se solucionan las cosas, muy bien. Y si no, seremos nosotros los que lo digamos".

Ana María quería regresar al programa antes del final, revelando de paso que su contrato acababa el pasado 30 de junio, "pero yo quería seguir" pese a su evidente inestabilidad. Confesó llevar dos horas y media de terapia antes del programa para buscar las fuerzas necesarias.

Ella lo tiene muy claro: "Ahora mismo mi prioridad soy yo. Si tenemos que dar información lo haremos nosotros". Fue, además, muy clara con la situación dejando ver una clara decepción pese a que el matrimonio sigue en pie: "Yo ya no espero nada de nadie. Ya no espero, ni necesito, que mi marido me defienda de nadie. No se me quita en la cabeza en el momento en el que llama un sobrino nieto de él para llamarme sinvergüenza y mi marido entra para darle un beso a él y a su madre. Yo ya no necesito eso", dijo sobre su marido.

Su disconformidad es evidente: "No, no tengo decepción porque lo conozco a él y cada uno tiene una manera de ser. Siempre ha sido así. Yo no lo voy a cambiar ni se lo voy a pedir". Además, confesó también estar buscando casa fuera del domicilio conyugal, aunque aseguró que no tiene por qué tener nada que ver con el estado de su matrimonio, sino simplemente para ganarse su independencia en lo personal y profesional. "Tener mi independencia, para hacer allí lo que yo quiera hacer, ya sea montar un taller de costura o para que mi familia se quede ahí si vienen a verme", dijo.

La todavía mujer de Ortega Cano advirtió, además, que "no le tiene miedo" a ningún miembro de la familia del torero, una clara referencia a Gloria Camila, Amador y el resto del entorno en los Mohedano.

No obstante, el matrimonio sigue en junto pese a que ahora Ana María está mirando por ella misma, por su recuperación psicológica y sus propias prioridades. Ya lo expresó en el programa Déjate querer de Toñi Moreno, donde confesó incluso haber pensado en quitarse la vida. Ahora comienza el proceso de recuperación, con o sin Ortega Cano.