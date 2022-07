La decisión de Ortega Cano (y Gloria Camila) que da la puntilla a Ana María Aldón

La vida de la familia de Ortega Cano está completamente patas arriba. Los rumores no cesan, y es que el matrimonio del torero con Ana María Aldón pende completamente de un hilo.

¿Son ciertos los rumores que indican que la separación de Ana María Aldón y José Ortega Cano es inminente?

Según Socialité, hay un hecho que ha colmado el vaso de la relación, y es que Ortega Cano habría nombrado a su hija, Gloria Camila, responsable de sus finanzas y asuntos económicos, lo que habría enfadado especialmente a la todavía mujer del extorero, que este domingo regresaba a los platós de Telecinco para el programa final de Viva la vida.

La razón del enfado de Ana María Aldón es, según fuentes del programa, que quiere estar segura de que su hijo tenga un buen futuro y no se vea perjudicado si en la herencia de su padre no sale bien parado". La mujer de Ortega cree que esta maniobra indicaría que Gloria Camila sería la gran beneficiada de su testamento, y no el hijo que ella tiene en común con su marido.

A pesar de querer mantenerse al margen de la relación de su padre, Gloria Camila está por tanto en el punto de mira. Tras salir a la luz la mala relación que tendría con su madrastra y con Gema Aldón, ha evitado meterse en polémicas y tan sólo aseguró que tanto la hija de Ana María Aldón como ella se tenían bloqueadas en sus teléfonos móviles.

La hija de Rocío Jurado asegura que no tiene "nada que decir" sobre los rumores que indican que Ana María Aldón tiene intención de buscar otra casa en Madrid para dejar de vivir junto a José Ortega Cano.

Mientras, su padre guarda silencio en el coche cuando se le pregunta si tiene pendiente reunirse con su mujer dentro de poco o cómo se encuentra de ánimos.

Aldón, por su parte, ha llegado el domingo a Madrid después de llevar semanas apartada de los medios. Una vez en la capital se dirigió al domicilio familiar que comparte junto a Ortega Cano momentos antes de su aparición en Viva la vida… pero no ha coincidido con el torero, que precisamente se ha ido a descansar a Costa Ballena sin sentir la necesidad de coincidir con su mujer.

Aldón, tras estar en su casa, horas más tarde se dirigió a su peluquería de confianza para prepararse antes de su aparición estelar en el último programa presentado por Emma García en el que ella ha ejercido de colaboradora habitual.