Un nervioso Kiko Matamoros pide matrimonio a Marta López Álamo en pleno programa

Kiko Matamoros y Marta López Álamo han decidido no demorar las cosas tras la llegada del concursante de Supervivientes de la lejana Honduras. El colaborador de Sálvame decidió pedir matrimonio a su novia durante Déjate querer, el programa de Toñi Moreno emitido este fin de semana. Una pedida de mano de lo más mediática que abre una nueva etapa en la vida de la pareja.

Kiko Matamoros se mostró para ello inusualmente romántico -y nervioso- con Marta López Álamo: "Me he dado cuenta que no solo eres la mujer de mi vida, eres la mujer para toda mi vida. Me has enseñado a querer, contigo he aprendido a querer. He decidido que me quiero casar contigo. Vamos a pasar por el altar si tú quieres, vestida de blanco como tú quieres. Quiero hacerte feliz y vivir todos los días de mi vida pendiente de ti y para ti".

Marta, que ejerció de orgullosa defensora de su futuro marido cuando estuvo en Supervivientes y que le ha apoyado en todos sus rifirrafes con su ex, Makoke, alabó la actitud de su prometido, cómo "respeta" sus tiempos, y aseguró que "claro que quiero casarme".

De modo que en el plató de Sálvame tiene ya una buena nueva que celebrar, con el colaborador siendo más feliz que nunca con una pareja que, tras ciertos episodios de salud un tanto críticos, le hace sentir la necesidad de "cuidarse".