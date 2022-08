Amador Mohedano responde: referencia fálica a Jorge Javier y un último deseo que desafía a Rocío Carrasco

Tal y como se anunció, Amador Mohedano ha decidido contestar a las acusaciones de su sobrina Rocío Carrasco con su propio documental en el canal de YouTube de JuanjoVlog. El exmarido ha estrenado la primera entrega, de más de una hora, en el que recorre algunos lugares importantes en la vida de Rocío Jurado en "Mi hermana del alma".

Un documental donde Amador repite la devoción que siente por su hermana, a quien lleva flores en el cementerio ante la mirada de algunos curiosos, y de la que asegura acordarse todos y cada uno de sus días.

Entre las muchas frases de Amador que se han destacado en redes sociales está una dirigida a Jorge Javier Vázquez, gran amigo y defensor de Rocío Carrasco, y al que se refiere cuando repara en un objeto fálico de porcelana en una vitrina. "Eso le gustaría a Jorge Javier", quiso bromear a Amador en una frase que no ha gustado a los seguidores del presentador catalán. "Le gustan estas cosas", dice esgrimiendo el objeto de color blanco.

Un vídeo de más de una hora en el que Amador repasa sus sentimientos familiares, declarando que los Mohedano sí "sienten el cariño que nos hacen llegar", algo que ciertamente ayuda a "que sigamos para delante". Sentencia también que "no hay ninguna guerra", pero a la vez contesta a todas las acusaciones vertidas por En el nombre de Rocío y el anterior docudrama protagonizado por su sobrina para La Fábrica de la Tele.

En esta primera entrega también se da voz a la Asociación RJ La Más Grande, que fue dejada de lado por el alcalde de Chipiona en virtud de sus polémicos tratos con Rocío Carrasco, que finalmente han cristalizado en la apertura del muy demorado museo (demorado por iniciativa de la heredera universal, que desplazó a la asociación y al propio Amador en su confección y desarrollo).

En honor a su hermana, Rocío Jurado, Amador asegura que desea enterrarse en su mismo mausoleo, convertido en lugar de peregrinaje de sus seguidores. "Quiero enterrarme en el mausoleo de mi hermana, si me dejan. Es mi ilusión, si viene alguien más que sea de sangre". Un deseo, el de descansar junto a su hermana, que apenas conocían ni los familiares más cercanos de Amador, como su hermana Gloria o su ex Rosa Benito, y del que no sabe qué opinará Rocío Carrasco, que ahora hace y deshace a su gusto en lo relativo a la memoria de su madre.