El sorprendente nuevo proyecto de India Martínez

India Martínez, una de las más singulares voces del flamenco y la balada pop aflamencada, va a personificar a Federico García Lorca en un próximo espectáculo dirigido por Carlos Saura, el realizador aragonés que, a sus noventa años, ha sido galardonado con el Goya de Honor: lo recibirá en febrero. El musical llevará por título provisional Lorca enamorado y contará con un par de actores más, una de ellos Eulalia Ramón, que es la última esposa del director de Cría cuervos. Saura tiene suficiente bagaje artístico sobre el poeta granadino, del que llevó al cine Bodas de sangre. No cabe duda que puede ser una audacia elegir a una mujer para que encarne a Federico en el teatro. El estreno está previsto para los días 20 y 21 de enero en la Cartuja de Sevilla. Se representará la obra en Madrid, teatro Infanta Isabel, entre el 1 de febrero y el 19 de marzo.

India Martínez está muy ilusionada pues, además de interpretar piezas de García Lorca o armonizadas por él a principios de los años 30 del pasado siglo, tendrá ocasión de lucirse asimismo como actriz. En su vida personal, lleva unida diez años con Ismael Vázquez, actor especialista, que cuando daba clase en un gimnasio conoció a la que sigue siendo a día de hoy su compañera sentimental. Lugar curioso para dos enamorados. Y es que India Martínez es muy deportista y se cuida, ejercitando su cuerpo a diario. Cumplió treinta y siete años en el reciente mes de octubre; cordobesa de nacimiento y luego residente en la provincia de Almería, siendo adolescente.

Jenifer Jessica Martínez Fernández es la identidad real de la cantaora. Fue su representante quien le sugirió llamarse India Martínez. ¿Razones? Le dijo que con su rostro y su figura tenía rasgos de esa etnia. Morenaza que desde muy niña comenzó a cantar. Ya viviendo con los suyos, familia modesta en la que el padre ejercía de empleado de un bingo y luego mecánico, entre Aguadulce y Roquetas de Mar, fue motejada como La Niña del Puerto. Se presentó en un programa de Televisión Española, "Veo, veo", comandado por Teresa Rabal, con participantes de corta edad. Allí destacó y poco a poco fue sobresaliendo con su arte andaluz, el buen cante, a través de tientos, bulerías, alegrías… Y saetas, tan difíciles de entonar. No desdeñaba el flamenco pop, las baladas con toques aflamencados por indicación, quizás, de su casa discográfica: ya es sabido que el flamenco vende poco, ni siquiera en sus buenos tiempos Camarón de la Isla cumplía las expectativas comerciales de sus grabaciones. A India Martínez, desde luego, hay que verla, escucharla en directo: todo un espectáculo de genio y buen gusto en los escenarios.

Y es que India no sólo domina esos palos del flamenco por intuición, por haberlos escuchado en boca de glorias del pasado. Cuenta con estudios de piano, guitarra, percusión. No se deja llevar por las redes sociales, que no frecuenta: más bien las detesta. Prefiere interesarse por la lectura poética. Y el deporte, queda dicho. Precisamente haciendo "footing" en la localidad sevillana de Dos Hermanas dio con un busto de mármol semienterrado, que resultó ser, probablemente, una diosa egipcia del siglo II, según le comentó una amiga arqueóloga; pieza valiosa que acabó, como es natural, en el Museo Arqueológico de Sevilla.

Candidata en varias ocasiones a los Grammy Latinos, India Martínez ha publicado ocho álbumes de estudio, el último fechado en 2019, "Palmeras". La pandemia, como en tantos otros casos, retrasó el siguiente: aparecerá a comienzos de diciembre, titulado "Nuestro mundo". Ya se conoce la portada, donde aparece fotografiada muy "sexy". En su carrera ha colaborado con colegas de categoría: Enrique Iglesias, Marc Anthony, Luís Fonsi...En su variopinto quehacer artístico caben dos facetas: la de escritora y dibujante. Publicó el libro "Verdades a medias", con textos líricos, ilustrado por ella misma. Una edición a propósito de sólo mil ejemplares, que llevan su firma autógrafa. Lo mismo a estas alturas ya está agotado.

Si su vida musical transcurre felizmente, otro tanto le ocurre sentimentalmente al lado de su novio, el ya citado Ismael Vázquez; un tipo musculoso, con aire de "Schwarzenegger a la española". Ha desmentido que vayan a casarse, al menos por ahora, como se difundió hace poco tiempo. Les va bien convivir sin papeles de por medio.