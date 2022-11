La nueva Ana María Aldón: hunde de nuevo a Gloria Camila y empieza a ejercer su soltería

Ana María Aldón acusó al programa de Emma García en Telecinco, Fiesta, donde contó cómo están siendo sus primeros pasos como mujer soltera tras confirmarse su divorcio de Ortega Cano.

Vestida de verde y muy altiva, Ana María Aldón explicó además el incidente por el que acabó en Urgencias: se tropezó con una alfombra y se cayó, por lo que se fue al hospital acompañada de su todavía marido.

En el programa, y fiel a su estilo, Ana María se despachó contra Gloria Camila, la hija de Ortega Cano. Ahora que se van deshaciendo los vínculos familiares, aseguró que "ella se ha tomado ese parón profesional porque se lo puede permitir, pero dejar así de trabajar no es algo que todo el mundo se pueda permitir".

Ana María recordó sus problemas de depresión, que la llevaron a prolongar más de lo debido su matrimonio pero finalmente han precipitado el final. "Yo también he estado muy mal de salud mental y no he podido dejar de acudir a mi trabajo porque tengo dos hijos y facturas que pagar, yo con mi enfermedad he tenido que ir a trabajar, y como yo muchísima gente".

Ana María Aldón, este fin de semana | Gtres

En todo caso, aseguró estar abierta al amor. "Estoy en edad de que todavía me pueda pasar. No voy buscando ni el tilín ni el tolón", dijo a Emma García, zanjando el tema de la ruptura de su matrimonio: "Yo estoy preparada para que todo el mundo sea en esta vida lo más feliz posible".

Además, la diseñadora desveló a los reporteros de Europa Press dónde pasará las Navidades: "Me comeré las uvas en Cádiz, con mi familia, tengo muchas ganas de verla". No aclaró si su hijo con Ortega Cano, José María, bajará con ella al sur o si lo hará también el diestro.

Preguntada sobre si continúa buscando una casa donde vivir tras la separación, Aldon aseguró que la zona donde se encuentra en ese momento le gusta mucho pero que no está a su alcance económico: "Cada uno lo que puede, yo esta zona no puedo. Bueno, hay muchas zonas, no tengo tanto, me conformo con no tener Covid. Estos dos años anteriores me he comido las uvas con Covid".