Corinna zu-Sayn Wittgenstein ha vuelto a la actualidad española, y de qué manera. El podcast en el que participa y que cuenta su historia, Corinna y el Rey, ha llegado en pleno proceso judicial contra Juan Carlos en Reino Unido, y en el la que fuera "amiga entrañable" del emérito apunta incluso a la línea de flotación de la actual Casa Real de Felipe VI.

Un podcast que, según el periodista Alejandro Entrambasaguas, Juan Carlos "no ha escuchado", pero de los que sí está muy al tanto e informado. "No ha escuchado ninguno de los podcast en los que Corinna habla de todas estas cuestiones, aunque sí que le informan puntualmente de todo lo que está diciendo", aseguró en el programa Fiesta.

Juan Carlos y sus abogados están tranquilos. Enmarcan el podcast en "la estrategia que ha iniciado Corinna para derribarle y, sobre todo, y que le sirve para ganar dinero, aunque ella haya dicho que no, pero él no tiene duda de que es así".

Según Entrambasaguas, Corinna "está mediatizando este asunto a través de un podcast, pero no olvidemos que también está en los tribunales, y sus abogados están tranquilos. El papel de Corina en este aspecto está bastante tocado porque sus tres versiones son contradictorias".

Además, la revista Semana recuerda este lunes que Corinna, sin embargo, ha estado vinculada al círculo más cercano de Vladimir Putin, presidente de Rusia. Así lo relató el mismísimo comisario Villarejo en un audio de 2017 en el que decía que "esta pava está enrollada, yo no sé si con Putin o con su segund, pero con un altísimo cargo. Tiene a toda la prensa de Moscú".

En efecto, Corinna ha sido fotografiada con el ministro de Finanzas ruso, Alexei Kudrin, durante un homenaje al director de orquesta ruso Valeri Guérgiev. Ambos estuvieron igualmente presentes en la ceremonia de entrega de la orden dela Estrella de Italia en la embajada italiana.

No es el único viaje a Rusia de Corinna, que estuvo en el país cuando trabajó como asesora de imagen de Charlene de Mónaco en el año 2013, entre otros eventos relacionados de alguna manera con Rusia. Corinna fue intermediaria de diversas negociaciones de compañías españolas con rusas entre 2006 y 2011. El intento de compra de la petrolera Lukoil de acciones de Repsol fue uno de ellos.

Según el artículo de Semana, Corinna se jactó durante una conversación con Villarejo que Juan Carlos llamó a Rusia cuando finalizaron su relación para que rompieran sus lazos profesionales con ella. "El Emérito ha llamado a Rusia. En Rusia me quieren mucho. Me lo ha contado el propio Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores, que ha recibido una llamada. Le ha dicho al ex Rey lo que he hecho para ellos desde hace 15 años".