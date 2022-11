Norma Duval: "En el SICAB va a haber una gran sorpresa"

Un año más se ha celebrado en Sevilla el SICAB, la gran cita hípica donde se juntan ganaderos, promotores, jinetes, y todo lo relacionado con el mundo del caballo. Un sector que genera más de dos mil puestos de trabajo, con un resultado económico importante, y una inyección para la capital hispalense que puede alcanzar hasta los 40 millones de euros. Una cita social y profesional perfectamente combinada. Una de las invitadas estrellas ha sido Norma Duval, que llegó acompañada de su hijo Christian y su novia.

"Estoy encantada con mis hijos, son muy trabajadores, ya tienen su vida independiente, tengo ya dos nietos y estoy viendo un momento muy bueno a nivel personal y profesional. Lo he pasado muy mal con la muerte de Carla, la enfermedad de mi madre y sacar adelante a mis sobrinas. Ahora estoy feliz, y lo único que pido es salud para todos. Valentina, la niña de mi hijo Yelco, me tiene loca. Laboralmente me va muy bien, sigo con Punto Roma, y en poco tiempo lanzo una colección de zapatos. Lo de subirse a un escenario no se le pasa por la cabeza. Así lo contó.

Carlos Pérez Gimeno y Norma Duval | Archivo

Su casa la tiene en vente desde hace un tiempo porque se le ha quedado muy grande. "Prefiero no dar muchos datos y tampoco la tengo ofertada en ningún portal inmobiliario, no tengo prisa en venderla. Espero que llegue alguien que le guste y la compre". Cuando le pregunté por la boda con Matthias Kühn, con el que lleva manteniendo una relación desde hace muchos años con alguna ruptura de por medio, no quiere dar muchos datos. "Tan solo voy a decir que va a haber una gran sorpresa", y no quiso dar más detalles. La que fuera vedette sí hablo de lo dolida que está con Augusto Algueró, el hijo de Carmen Sevilla, al que consideraba como de su familia. "Mi hermana Carla y él se criaron juntos, y a mi madre la llamaba "mami2". Sentí mucho que cuando murió mi madre, no me llamó".

Otro de los invitados que asistió fue Manuel Díaz, que llegó acompañado de su mujer Virginia Troconis, aparte de ser de los galardonados. "Voy a celebrar mis 30 años como matador de toros, va a haber cambios en mi vida y ha llegado el momento de darle una alegría a Virginia, que siempre me ha apoyado en todo2. Paloma Lago, un año más no quiso perderse la cita, ya que es una gran aficionada a los caballos. La jueza Concha Azuara la mujer que le hizo feliz, a Sebastián Palomo Linares, los últimos años de su vida. Astrid Klisans , la mujer del cantante Carlos Baute, es fija cada año. "Tengo varios caballos, y procuro montar siempre que puedo, un deporte que se lo he inculcado a mis hijos. Carlos no ha venido, se ha quedado en Madrid con los niños". Otro de los premiados fue el cantante Albano, aunque su estancia fue muy breve por tener una cita televisiva.