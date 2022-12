La fábrica de la tele prefiere a Alba Carrillo: Jorge Javier desaparece de sus programas

Alba Carrillo se ha convertido en el personaje más cotizado de las últimas semanas después de salir a la luz su affaire con Jorge Pérez. Todos los programas de Mediaset quieren contar con ella en sus programas, tal es así, que solo esta semana la modelo pisará al menos cuatro platós de la cadena: Fiesta, Ya es mediodía, Mediafest Night Fever y Sábado Deluxe. Estos dos últimos, producidos por La fábrica de la tele y presentados por Jorge Javier Vázquez, han tenido que improvisar varios movimientos para hacer que Alba se sienta cómoda y no reclinase la invitación.

El movimiento más llamativo ha sido la desaparición de Jorge Javier Vázquez, tanto del programa del corazón como del show musical. Hace unos días el de Badalona recordó su promesa de no compartir plató con la modelo debido a la guerra judicial que vive desde hace un año con Lucía Pariente, que tras su participación en Secret Story decidió interponer una demanda contra el presentador.

Aunque este viernes el Mediafest arrancó con María Patiño asegurando que Jorge Javier está de descanso y que "Alba Carrillo no ha vetado a nadie", todo parece indicar que la productora habría decidido dar unos días libres al comunicador y no perder la oportunidad de tener en sus filas al personaje del momento. Cabe recordar que Jorge Javier ha sido muy duro con la colaboradora en múltiples ocasiones a la que incluso llegó a pedir que "imaginase" que él había muerto. Aunque quedó absuelto de la demanda de Lucía Pariente, el presentador no olvida lo que madre e hija "le hicieron pasar": "Pretendían empapelarme y no lo ha conseguido".

Este conflicto se remonta a la recta final del citado reality de Telecinco, cuando Lucía Pariente acusó a su compañera Cristina Porta de haber realizado trampas. El presentador dio la cara por la periodista y se mostró muy crítico con la madre de Alba Carrillo: "Estás mintiendo como en tantas otras ocasiones, como mentís tú y tu hija, las dos. Decís mentiras, manipuláis y sembráis la duda. Te lo digo ahora que estáis", le dijo. Pariente definió al comunicador como "bravucón", lo que supuso su expulsión del plató.

Desde entonces, ha pedido no coincidir con ambas en un plató de televisión, llegando incluso a amenazar con abandonar la cadena: "A Alba Carrillo se le permite que diga que yo humillo a las personas en los platós. En esta cadena se le permite que lo diga, ¡tengo que seguir viéndola en este canal! Es decir, estamos trabajando aquí con gente que nos denuncia (...) Y yo aguantando, aguantando y aguantando. ¿Tendré que soportar que después de esto siga hablando de mí? Que estoy muerto, Alba, que estoy muerto, para ti y para tu madre".