Paz Padilla responde con elegancia a los exabruptos de Jorge Javier Vázquez

Las recientes declaraciones de Jorge Javier Vázquez en el podcast Querido hater sobre su antigua compañera de Sálvame, Paz Padilla, ya han tenido respuesta por parte de la gaditana. El presentador aprovechó su visita al espacio presentado por el youtuber Malbert para confesar que no tiene relación alguna con ella: " Yo no tengo relación con Paz Padilla ni quiero tener, porque no me interesa. Me la jugó varias veces y no quiero nada con ella", dijo el presentador. "Hay que ser mala", añadió.

Cabe recordar que Paz Padilla siempre ha evitado contestar a sus antiguos compañeros de La fábrica de la tele y siempre ha preferido quedarse con los buenos momentos. Sin embargo en esta ocasión la gaditana se ha pronunciado de manera tajante, pero muy elegante, evitando así alimentar la polémica y que se puedan aprovechar de ella: "Como dice mi profesora, Mens sana in corpore sano. Hay que entrenar el cuerpo y moldear la mente. Lo maravilloso de moldear la mente es que si tú eres feliz por dentro, si tú tienes paz interior, nada te hace daño y tampoco haces daño a nadie", ha dicho en un storie en su cuenta de Instagram. "Es bonita la vida", concluye, evitando hacer referencia al de Badalona.

Una respuesta breve pero directa a los exabruptos que el presentador le dedicó a pesar de que Paz Padilla ya prepara su regreso a Mediaset y volverán a coincidir en los pasillos. En lugar de dedicarse a criticar a los fueron sus compañeros, Paz ha estado centrada en nuevos proyectos que la han vuelto a colocar como una de las actrices y humoristas más queridas de nuestro país: acaba de estrenar la película A todo tren 2, con Santiago Segura, continúa con su gira de teatros con El humor de mi vida, su libro sigue siendo de los más vendidos y además, Mediaset prepara un programa hecho a su medida.

En una entrevista realizada el pasado miércoles en la revista Semana, Paz Padilla ya advirtió que no quiere "enemigos": "Ni tengo ni quiero". Anunciando una vez más que no está dispuesta a entrar en el trapo de comentarios como el de Jorge Javier, con el que aparentemente siempre ha tenido buena relación.