Fayna Bethencourt, exconcursante de Gran Hermano 2 y expareja de Carlos Navarro, continúa exponiendo su situación de enfado, indignación y desprotección. El apodado "el Yoyas", condenado por malos tratos continuados a su mujer y sus hijos, no se presentó en prisión para cumplir su condena de cinco años y ocho meses. Está, por tanto, en busca y captura por la Policía, pero esto no le ha impedido declararse víctima y "cabeza de turco" en una entrevista en El Mundo donde asegura que esta situación está instigada por la madre de sus hijos.

Fayna, que ha sufrido un calvario de años junto a Carlos Navarro, confesó en el programa Fiesta estar "enfadada, indignada y agobiada": "Es una vergüenza lo que está pasando, pero me siento arropada incluso por el resto de medios de comunicación". La canaria recordó que "se le ha dado voz a un convicto, a un prófugo de la Justicia que debería haber encontrado antes la Policía que la prensa". Una situación que tachó de "surrealista" y en la que prefiere, de todas formas, no abundar demasiado: "Ahora estoy centrada en mis exámenes, pero más adelante tendré fuerza para hablar y expresarme".

Los días han pasado y la situación de Fayna no ha cambiado, por este motivo, ha anunciado que prepara una serie de vídeos que emitirá a través de su canal de Youtube donde narrará todo lo que ha vivido desde que salió de la casa de Gran Hermano de la mano de Carlos: "Hablo desde el corazón y lo hago desde mi programa, mi casa que es A la que salta show (programa que presenta la propia Fayna en redes) En unos días en YouTube. Esta historia tiene un principio y un camino hasta llegar aquí".

Un documento gráfico en el que contará "toda la verdad" y "sin cobrar nada": "Esta situación no se vende, me niego rotundamente a hacerlo. Por los míos, por ellas, por mí", ha escrito en sus redes sociales hace unas horas junto a una fotografía en la que aparece sentada y narrando su historia. Los seguidores de Fayna no han tardado en aplaudir la decisión de contar sus vivencias en una serie de vídeos, incluso algunos de ellos han visto una clara alusión a Rocío Carrasco en sus palabras.

Cabe recordar que Rocío Carrasco contó el supuesto infierno que vivió junto a Antonio David Flores en una serie documental llamada Rocío, contar la verdad para seguir viva por la que cobró una jugosa cantidad de dinero. Fayna en cambio, cree que este tipo de historias no deben contarse para beneficiarse económicamente sino para exponer al mundo un problema que sufren muchas familias. Además, a diferencia de la hija de Rocío Jurado, la exgran hermana cuenta con una sentencia judicial que confirma el calvario que vivió junto a su expareja.