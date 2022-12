Laura Escanes: "Hablaré a mi hija en catalán, da igual dónde viva"

Laura Escanes está sometida a todo tipo de escrutinio público tras su ruptura con Risto Mejide. La influencer, enredada en su mudanza y sus nuevos pasos para rehacer su vida sentimental y profesional, está aprovechando al máximo esta renovada fama y por eso ha iniciado un nuevo podcast -esta vez sin Risto y en solitario- titulado Entre el cielo y las nubes.

Y es en la segunda entrega de ese nuevo programa donde Laura Escanes se ha extendido con los cuidados y el cariño que dedica a su hija Roma. "No hay día que no me pregunte si serás feliz y recordarás tu infancia como una bonita etapa de tu vida", asegura.

Escanes advierte de manera figurada al bebé sobre la dimensión pública de sus padres. "Escucharás muchas cosas sobre papá y mamá, demasiadas, y por eso, cada vez que tengo la oportunidad de decirte o escribirte, no me lo pienso. No sé si para callar bocas, para convencerme a mí o para convencerte a ti.

Laura, que asegura a su hija que "me haces volar", no duda en ningún momento de sus capacidades: "Eres valiente, capaz, sensible, fuerte", y le pide "que nadie te haga dudar de tu fuerza". Y, muy sincera, asegura también que "siempre he dicho que a mi hija le voy a hablar en catalán y de ahí no me baja nadie. Y da igual que yo viva en Madrid, en Nueva York… Me da igual, como si me mudo 50.000 veces".

Escanes sabe que "hay veces, en la puerta del cole, si yo estoy diciendo algo en catalán a mi hija me siento un poco mal, porque veo a todas las familias que son de aquí de Madrid, y digo, deben de estar pensando que soy una maleducada". A veces utiliza por eso el castellano, pero solo por miedo al qué dirán.