Risto Mejide, en una app de citas mientras Laura Escanes conoce a otro hombre

Risto Mejide y Laura Escanes tratan de pasar página después de anunciar su sorprendente separación tras siete años de matrimonio y una hija en común. La ya expareja no desveló los motivos de su divorcio y se limitaron a dejarse largos mensajes de despedida en sus redes sociales. "El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo", escribió la influencer en su perfil de Instagram.

Sin embargo y a pesar de haberse separado en buenos términos, parece que alguien se metió en medio. Es lo que desveló Carmen Lomana en el programa de radio para el que colabora, que además apuntó a que la diferencia de edad entre ambos no tuvo nada que ver. "No creo que sea por la diferencia de edad. El amor es una cuestión de comunicación y de estar a gusto, pero bueno, a veces se meten otras personas", explicó en Cope.

Según Lomana, en la vida de Laura apareció otra persona y eso aceleró su separación de Risto. "Ella hizo un programa que se llama El desafío, pues es uno de los que enseñan a bucear. Eso es lo que me han contado. ¿Sabes? Una anda por los pasillos, por las televisiones... Pero yo no digo nada, solo que la apnea a veces te ataca la cabeza", dijo. Por otro lado, la revista Lecturas apunta a que el paño de lágrimas de Laura Escanes es Alberto Redondo, más conocido como Míster Jagger, un famoso youtuber y boxeador protagonista de las veladas de boxeo organizadas por Ibai Llanos.

Y ahora que su mujer le habría cambiado por otro, Risto Mejide ha decidido seguir adelante con su vida y buscar el amor. Semana desvela este martes que el presentador se ha abierto un perfil en Raya, una exclusiva app de citas a la que solo pueden acceder celebridades y millonarios y cuyo acceso está restringido para evitar a los curiosos.

"Si no soy extraordinariamente guapo, es porque hay demasiada luz. La gente me conoce. Yo no", escribe Risto en su perfil para presentarse ante las mujeres que quieran entablar una conversación con él y conocerle más a fondo. A esta app no puede acceder cualquiera y los requisitos son muy estrictos. Por ejemplo, los usuarios deben asociar una cuenta de Instagram real que esta esté verificada, no se pueden difundir conversaciones privadas que tengan lugar en la aplicación y además se debe pagar una cuota de entre 100 y 300 euros, según la tarifa a elegir.