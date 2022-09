Laura Escanes y Risto Mejide anuncian su separación

En un comunicado conjunto en sus perfiles sociales, la pareja compuesta por el presentador y publicista Risto Mejide y la influencer Laura Escanes ha anunciado su separación.

La pareja se conoció en el 2015 y, pese a que su diferencia de edad (20 años) ni las críticas ni los insultos consiguieron que su relación se fuera a pique. Así, el 20 de mayo del 2017 contrajeron matrimonio y dos años después nacería su hija Roma.

"No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo", ha escrito la conocida influencer, ilustrando el texto con de una foto junto a ya su expareja Risto Mejide.

El publicista, por otro lado, ha querido dedicarle a la que era su pareja unas palabras de cariño y agradecimiento. "Gracias Laura por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado. Porque todo suma. Lo bueno, lo malo y lo regular".

La noticia ha cogido totalmente desprevenidos a sus seguidores ya que, entre otras cosas, desde hace unos meses graban juntos un podcast de éxito con el título "Cariño, ¿pero qué dices?" para la plataforma Podimo donde los dos han expresado su opinión sobre la maternidad, los miedos, las decisiones y, curiosamente en uno de los últimos episodios, las despedidas.