La guerra interna de Mediaset: Risto Mejide reanima el acoso a 'El Programa de AR'

Puede que la guerra de programas -o de productoras- en el seno de Telecinco se haya apaciguado en el tema más sangrante hasta ahora, el de La Fábrica de la Tele --autora de todas las dramáticas aventuras de Rocío Carrasco-- contra Unicorn Content, productora de Ana Rosa Quintana. Pero otra paralela con el mismo programa matinal llega ahora a otro de sus puntos culminantes.

Los autores de Contar la verdad para seguir viva y Sálvame, ardientes defensores de Rocío Carrasco, parecen haber llegado a un entendimiento con el espacio que ahora conduce Joaquín Prat en el que la hija de aquélla, Rocío Flores, contesta los excesos de su madre. También con Ya son las ocho, que presenta Sonsoles Ónega y donde comparece Gloria Camila, que ha demandado en los tribunales a La Fábrica de la Tele por los papeles íntimos de la fallecida Rocío Jurado que Rociíto amenaza con exhibir.

Tal y como ha publicado el jueves OK Diario, Telecinco está cansada de las pullas de Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera a Ana Rosa Quintana: "La cadena ha mantenido varias conversaciones y reuniones con los responsables de las productoras implicadas y la decisión fundamental ha sido replantear la situación y evitar que se siga revictimizando a Rocío Carrasco", publican.

Por eso -explica la publicación- han comenzado por darle sitio y voz en el mismo plató y sofá en el que su hija se dirige a la audiencia desde abril de 2021". Una pipa de la paz -obligados, bien es cierto, por la "casa madre"- que se ha concretado esta misma semana con el paso de Jorge Javier y la mismísima Rocío Carrasco por el plató de AR, en una muestra de comunicación interna inexistente hasta ahora.

Mientras esta tensión disminuye, la de El Programa de AR con el programa de Risto Mejide, de Cuatro (también Mediaset) aumenta. En Todo es mentira han abundado en la resolución judicial que absuelve a un empleado del diario de Eduardo Inda por supuesto acoso a los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias. El publicista y presentador no está de acuerdo y ha arremetido duramente contra Ana Terradillos, presentadora sustituta de AR, por "permitir" que Inda -colaborador del programa- critique al porgrama de Mejide.

Que Eduardo Inda insulte o ataque a @todoesmentiratv no es novedad, ni siquiera necesariamente malo. Orgullosos de ello. Que @anaterradillos no defienda el trabajo de sus compañeros, sí. Yo jamás permitiría que un colaborador hablase así de una compañera. Se avecina programita. — Risto Mejide 🕶 (@ristomejide) February 17, 2022

Terradillos conestaba así a Mejide: "El que me dice que no debería entrar en descalificaciones personales, tiene usted toda la razón. En este programa no se permiten. Me gustaría también haberle visto en otras ocasiones, cuando nosotros hemos sido señalados". En todo caso, dada la reputación y hábitos en antena de Mejide, el asunto queda lejos de estar cerrado.