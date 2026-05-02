Isabel Díaz Ayuso preside un nuevo Dos de Mayo en la Comunidad de Madrid en un acto que estará marcado de nuevo por la ausencia de representantes del Gobierno.
El acto, después de que el año pasado saliera de la Real Casa de Correos a la Puerta del Sol pese a las fuertes lluvias, vuelve al interior de la sede del Gobierno regional, que acogerá la entrega de las Grandes Cruces, y cuyo exterior se reserva para una recreación histórica.
Por segundo año se volverá a celebrar sin presencia gubernamental. La Comunidad de Madrid no le ha invitado esgrimiendo que el Gobierno central se ha autoexcluido con sus "ofensas" a la región.
Tampoco habrá, por segundo año consecutivo , la tradicional parada militar en la Puerta del Sol. Desde el Gobierno de Ayuso, lamentan el "boicot" al desfile que se venía celebrando de forma habitual y sin polémica alguna desde que Joaquín Leguina lo instaurase durante los años que estuvo al frente de la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Ayuso encara la festividad madrileña con las encuestas a favor: la que publica este sábado El Mundo le da de nuevo mayoría absoluta.
Esta asociación, sin ánimo de lucro y reconocida como entidad de utilidad pública por el Ayuntamiento de Madrid, está formada por personas de todas las edades unidas por la pasión por la historia. Desde hace más de 20 años, recrean fielmente a los dos Regimientos de Voluntarios de Madrid, creados en 1808 y protagonistas en numerosas batallas de la Guerra de la Independencia.
La recreación histórica organizada por la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814 transforma la escena en un vibrante viaje al pasado, donde cientos de participantes, carruajes y cañones dan vida a un espectáculo único. Una puesta en escena que revive el espíritu del Levantamiento Popular del 2 de mayo de 1808.
A pesar de la lluvia, una multitud de madrileños se han concentrado en la Puerta del Sol para presenciar una recreación histórica del levantamiento del pueblo madrileño contra el ejército francés el 2 de mayo de 1808.
Esta escenificación teatral, de 30 minutos de duración, correrá a cargo de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814 y reunirá a cientos de participantes, carruajes y cañones en un espectáculo que contará con dos narradores.
la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, rinden homenaje a los Héroes del 2 de Mayo mediante la colocación de una corona de laurel en la placa sobre la fachada de la Real Casa de Correos.
La cantante homenajea a Cervantes y a Don Quijote con una canción.
Asimismo, ha agredecido y dedicado a todos los hispanos el tema ‘Gracias a la vida’.
Por último, la cantante se ha despedido con su himno ‘Juntos’.
Isabel Díaz Ayuso ha señalado que, mientras se espera el regreso del Ejército a la Puerta del Sol, "esa plaza que tanto le echa de menos y cuyo eco resuena en España entera", se celebra que la "otra legión", el pueblo de Madrid, esté representada en la recreación histórica que se va a presenciar.
Ha añadido que la sociedad madrileña es "otro ejército que, sin mandos ni galones, camina unido" cuando se le pone a prueba y ha de defender su libertad, subrayando además que "no se dejará controlar por nada ni por nadie" y que quien lo intente encontrará "una digna y rotunda respuesta".
Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que Madrid es una "tierra de acogida", abierta a distintas corrientes y respetuosa con la pluralidad ideológica, y al mismo tiempo una región arraigada en la fe y las tradiciones. Ha subrayado que la herencia de Occidente es motivo de orgullo, y que sus valores fundamentales —la libertad, la vida y el Estado de Derecho— deben ser protegidos y promovidos.
Asimismo, ha destacado que en España se respeta la libertad religiosa en un país mayoritariamente católico, y ha defendido que se trata de una sociedad "universal y caritativa", capaz de integrar y ofrecer oportunidades.
"Los madrileños aguardaban para recibir a los ciclistas en la última etapa; pero como todos saben, fue boicoteada", ha recordado la líder el Ejecutivo autonómico.
En este sentido, ha señalado que "ni los deportistas ni los organizadores merecían un final como ese". "Tampoco, la capital de España ante los ojos del mundo. Por eso, la Vuelta hoy es homenajeada como es debido, en nombre de los amantes del ciclismo y los valores del deporte, y el pueblo de Madrid, tan hospitalario siempre", ha añadido.
Isabel Díaz Ayuso ha señalado la necesidad de centrarse en "proyectos estatales que reformen infraestructuras, repartan el agua de todos, incentiven a los médicos, reformen los transportes en todas sus formas para seguir vertebrando nuestro país, atraigan inversiones, cuiden de nuestros autónomos, de la crisis de la familia y la falta de niños".
Además, ha destacado la presencia de "una magnífica representación de la juventud madrileña", en referencia a un grupo de alumnos de un instituto público de Parla que ayudó a una mujer que se estaba ahogando en el mar en Irlanda. En ese contexto, ha preguntado: "¿Qué futuro vamos a dar a esta juventud si no se habla de sus problemas y todo se politiza para que cada respuesta pase por el filtro de la ideología?".
"Nuestro gobierno se adelanta al Madrid de dentro de 15 y 20 años", ha señalado Isabel Díaz Ayuso, planteando cuestiones como "qué necesitarán esos niños; dónde llevar nuevos institutos; cómo hacer que cada vez más mayores vivan donde quieran hasta su último día; dónde llevar nueva industria y empleos; qué transporte público necesitarán los nuevos desarrollos urbanísticos; cómo seguir convirtiendo lagunas de aceite y cemento en los humedales que hoy tiene el sureste regional; cómo cuidar a la fauna autóctona que ya está volviendo a su casa".
También ha añadido "cómo evitar nuevos fuegos; cómo salvar vidas en las circunstancias más adversas; cómo acompañar a los enfermos en paliativos", subrayando que todo ello debe afrontarse "creciendo en población año a año". "Es verdad que el futuro no está escrito. Pero si no miráramos a largo plazo, estaría sentenciado", ha asegurado.
"Somos el Siglo de Oro; somos los paisanos de Miguel de Cervantes, el más universal de nuestra literatura, que sigue inspirando a las almas libres cuando recuerda que ‘la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos’", ha señalado Isabel Díaz Ayuso.
Ha añadido que "somos esa Puerta del Sol que hace justo dos semanas se convertía en la capital del mundo libre recibiendo a María Corina Machado y a decenas de miles de venezolanos que han encontrado en Madrid su casa".
Asimismo, ha afirmado que "somos una sociedad que mira de frente al miedo; anfitriona de la primera plaza de toros del mundo; la que admira a quienes se juegan su vida por los demás, como lo hacen nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", y que "honra a quienes ya lo han hecho, como las víctimas del terrorismo y sus familias".
En el plano histórico, recuerda el papel de Madrid en la construcción del Estado moderno y en episodios como el 2 de mayo de 1808, que define como un levantamiento popular espontáneo contra la invasión napoleónica, reflejo del espíritu de dignidad y libertad del pueblo madrileño.
"Desde entonces Madrid ha sido cruce de caminos, de corrientes culturales fundamentales. De tabernas y de esquinas llenas de literatura y jerga popular. De pueblos y villas conectadas por caminos, historias y costumbres", ha señalado.
Asimismo, ha recordado que "entonces ya existían muchas como Alcalá de Henares, Móstoles, Getafe, Torrelaguna, Chinchón, Buitrago del Lozoya, Colmenar Viejo, Colmenar de Oreja, Villarejo de Salvanés, Arganda del rey, Navalcarnero, Santorcaz…"
"Disfrutamos de las recetas de la cocina española y a la vez, nos encanta cambiar y viajar con un restaurante mexicano o un asiático; también apreciamos el cine Iberoamericano o eventos deportivos internacionales, donde un neozelandés compite con un andaluz", ha añadido Ayuso.
La presidenta reivindica el papel de Madrid como región capital y motor de España, abierta a quienes llegan buscando libertad y prosperidad. Defiende una sociedad que admira el talento venga de donde venga, que convive con la diversidad cultural y territorial, y que se caracteriza por su capacidad de integración sin caer en el nacionalismo ni en el sectarismo. "Ni el nacionalismo ni las ideologías identitarias a nosotros nos han hecho perder el tiempo", ha señalado la presidenta.
Isabel Díaz Ayuso abre su intervención en la celebración del 2 de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, destacando que es el "día grande" de la región y una ocasión de orgullo colectivo. Subraya que Madrid, incluso antes de ser comunidad autónoma, ya era una sociedad abierta, popular, brava y libre, cuyos valores se han construido en torno a la vida, la libertad y la soberanía del pueblo español.
Además, en esta edición, se reconoce a Enrique Cerezo por su labor como presidente del Atlético de Madrid desde 2003, periodo en el que ha impulsado la modernización y proyección internacional del club. Asimismo, se destaca su trayectoria como empresario y productor cinematográfico, fundamental en la preservación y difusión del patrimonio audiovisual español.
El alcalde de Madrid no ha dudado en subir para homenajear al presidente del Atlético de Madrid.
Enrique Cerezo ha señalado que "Madrid es convivencia y progreso" y que la ciudad le enseñó que "el trabajo, la ilusión y la perseverancia convierten los sueños en realidad". Ha subrayado el significado especial del 2 de mayo, que "simboliza el valor de un pueblo que en 1808 defendió su libertad", unos valores que, según ha dicho, "seguimos defendiendo hoy en día". Además, ha afirmado que recibir este reconocimiento como madrileño es "un honor inmenso".
La Comunidad de Madrid también reconoce al Club Metrópoli por su apuesta por desarrollar un proyecto único en la capital, impulsado por el Grupo Paraguas, que ha contribuido a la revitalización del Edificio Metrópolis, uno de los iconos arquitectónicos de la ciudad, integrando patrimonio, gastronomía y cultura en un mismo espacio.
Asimismo, se distingue a José Eugenio Guerrero, jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón y de HM Hospitales, en reconocimiento a su trayectoria como médico intensivista y a su papel como referente durante la pandemia, además de haber ejercido como portavoz de los profesionales sanitarios galardonados con el Premio Princesa de Asturias.
El Gobierno regional ha concedido este galardón, con motivo de su centenario, a la multinacional IBM en reconocimiento a su larga trayectoria vinculada a la Comunidad de Madrid. La compañía ha desarrollado durante décadas una importante labor en el impulso de la innovación tecnológica en la región, y en 2026 cumple 100 años de presencia en España.
En el acto, también se ha recordado a las víctimas madrileñas que fallecieron en el trágico accidente de Adamuz.
La Comunidad de Madrid ha querido homenajear a todas aquellas personas que nos han dejado este año, entre ellas, a la periodista Pilar Díez, fundadora de Libertad Digital.
En el ámbito sociosanitario, la distinción recae en Miguel Carballeda, presidente de la ONCE, por su impulso a un modelo de inclusión y autonomía para las personas con discapacidad con gran impacto social. También se reconoce al médico intensivista José Eugenio Guerrero, jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón y de HM Hospitales, por su destacada trayectoria profesional y su papel como referente sanitario durante la pandemia.
Miguel Carballeda ha repasado su trayectoria personal y profesional, desde sus inicios vendiendo cupones de la ONCE en Palma de Mallorca hasta su llegada a Madrid. Ha señalado que, al ver la lluvia, ha pensado en el esfuerzo de quienes trabajan cada día en la organización, asegurando que, aunque no es el mejor día, lo afrontan "con la cabeza muy alta y con ilusión" para seguir recaudando fondos y contribuyendo a la educación de los niños, también de centros de Madrid, que "se lo merecen" y aspiran a un futuro mejor a pesar de la discapacidad.
Ha subrayado además que este reconocimiento "recompensa y reconforta", y supone un impulso para seguir trabajando con compromiso hacia la sociedad. En este sentido, ha destacado la labor de la ONCE en España, donde una persona que pierde la visión puede encontrar educación, ocio, amistades y un trabajo digno, algo que, según ha afirmado, solo es posible gracias a una sociedad "comprometida como la española y la madrileña".
Miguel Carballeda ha concluido su intervención deseando suerte a todos los presentes al salir del acto, afirmando: "Les deseo a todos toda la suerte del mundo", y extendiendo ese mensaje tanto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y a su gobierno, como al Gobierno de España y al futuro de la sociedad en su conjunto.
Asimismo, se reconoce la trayectoria de la Vuelta Ciclista a España, junto a su director, Francisco Javier Guillén Bedoya, por su contribución al impulso del deporte y a la proyección del conocimiento de España, incluida la Comunidad de Madrid, donde tradicionalmente culmina la prueba y desde donde se organiza, consolidándose como una de las tres grandes competiciones ciclistas a nivel mundial.
En cuanto a comunicación, el Ejecutivo autonómico concede la Gran Cruz al periodista César Lumbreras, por dar voz al mundo rural durante más de cuatro décadas como director del programa Agropopular de la cadena COPE desde 1984.
El periodista ha querido homenajear a la presidenta entregándole su tardicional trompeta.
En materia de medio ambiente, la Comunidad de Madrid ha concedido esta distinción a los profesionales del Centro de Recuperación de Especies Silvestres (CRAS), en reconocimiento a su labor vocacional y especializada en la atención de la fauna silvestre, contribuyendo de manera esencial a la conservación de la biodiversidad en la región.
Asimismo, la Comunidad de Madrid ha otorgado esta distinción a los 12 alumnos del IES Humanejos de Parla, conocidos como "Los vigilantes de Parla", por su valentía, responsabilidad y compromiso al salvar la vida de una mujer en Irlanda durante un viaje escolar, un gesto que simboliza los valores de civismo y solidaridad de la juventud madrileña.
Los estudiantes han relatado como conisguieron salvar a la mujer que se estaba ahogando a pesar de la "angustia". "Somos un pequeño grupo de la juventud de hoy en día, distintos, pero valientes, generosos y todos queremos ayudar", han señalado.
El Hospital Universitario San Francisco de Asís celebra un siglo de atención sanitaria continuada al servicio de los madrileños. Su labor ha sido reconocida por el Ejecutivo autonómico, destacando su vocación asistencial y su aportación al fortalecimiento del tejido social y sanitario de la región.
De igual forma, el Ejecutivo autonómico ha distinguido al pintor Augusto Ferrer-Dalmau, considerado uno de los principales referentes contemporáneos de la pintura histórica en España, especialmente por su obra como recreador de batallas, con la que ha contribuido a revitalizar el interés por la historia y el patrimonio cultural a través de sus cuadros.
En el ámbito empresarial, recibe la Gran Cruz uno de los grandes símbolos del comercio tradicional de la región desde su apertura en 1852, La Pajarita, que ha sabido mantener la calidad artesanal y la identidad en la elaboración de bombones y dulces.
El mago Jorge Blass ha dado inicio al acto con un número de magia en el que ha utilizado una calculadora como elemento central del truco, sorprendiendo a los asistentes con una puesta en escena que ha marcado el comienzo de la celebración.
"Disfruten de la magia de Madrid", ha señalado el mago.
El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha defendido que la Comunidad no ha invitado al acto del Dos de Mayo a un Gobierno que, según ha dicho, "insulta" y ha intentado "acabar" con el Ejecutivo regional y con Isabel Díaz Ayuso desde la pandemia. Ha criticado especialmente al delegado del Gobierno, Francisco Martín, al que acusa de usar su cargo para hacer política partidista.
Serrano ha responsabilizado al Gobierno central de tensar las relaciones con Madrid y ha elevado el tono al afirmar que "la principal gangrena y cáncer" del país es Pedro Sánchez, frente a una Comunidad que define como "plural y abierta".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha saludado a distintas autoridades y representantes institucionales presentes en el acto, entre ellos el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en el marco de la celebración del Día de la Comunidad de Madrid.
El líder del PP ha incluido también la política migratoria dentro de los asuntos que, a su juicio, requieren coordinación. "Acompañar a la Comunidad de Madrid significa ordenar los flujos migratorios, velar por la inmigración regular y mandar un mensaje muy claro: que a España se viene a aportar, a trabajar y a contribuir", ha declarado.
Asimismo, ha defendido que cuestiones como la sanidad pública, el transporte o la seguridad deben abordarse desde una perspectiva de cooperación entre administraciones. "Son políticas nacionales y en el ámbito competencial de las comunidades autónomas deben de ser coordinadas", ha añadido.
Alberto Núñez Feijóo ha participado en los actos institucionales del 2 de mayo en Madrid, donde ha felicitado "a todos los madrileños y también al conjunto de los españoles" con motivo de la festividad de la Comunidad de Madrid. Durante su intervención, ha situado el origen histórico de la fecha en 1808 como una expresión de "libertad, independencia, identidad y soberanía".
Feijóo ha subrayado que ese espíritu histórico sigue presente, a su juicio, en el carácter de la región. "Probablemente en el ADN madrileño esté presente aquel grito, aquellos actos, aquella decisión de defender la libertad y la independencia de la nación y del pueblo de Madrid", ha afirmado.
En su discurso, el presidente del Partido Popular ha defendido el papel de la región en el contexto nacional y ha apelado a la colaboración entre administraciones. "Madrid no necesita zancadillas. El Gobierno autonómico de Madrid, los ciudadanos de Madrid lo que necesitan es acompañamiento", ha señalado, en contra del boicot del Gobierno central a los actos celebrados durante el día de hoy.
Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, ha cargado en la celebración del 2 mayo contra las encuestas electorales que vuelven a situar al PP de Madrid con la mayoría absoluta.
En sus declaraciones, ha afirmado que "esas encuestas no se las cree ni la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es quien las paga", en referencia a Isabel Díaz Ayuso.
La portavoz de Vox ha señalado que su formación no basa su análisis político en los sondeos demoscópicos, sino en lo que perciben en la calle. "Nosotros confiamos en la calle, confiamos en lo que nos trasladan día a día los madrileños", ha indicado, subrayando que, a su juicio, existe un crecimiento del "sentido común" en la sociedad española.
"Desde las calles bravas y alegres a nuestra popular Madrid", ha escrito la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha presidido por séptimo año consecutivo la ofrenda floral a los Héroes del 2 de Mayo en el cementerio de la Florida, donde ha rendido homenaje a quienes "dieron su vida por la libertad de España".
Acompañada por el alcalde , José Luis Martínez -Almeida, Ayuso ha encendido la llama votiva en recuerdo de los protagonistas del levantamiento contra las tropas francesas y dejó un mensaje de reconocimiento a los héroes de aquellos días "y los anteriores y posteriores".
La ceremonia ha contado con presencia institucional y militar, incluyendo a autoridades regionales, municipales y representantes de las Fuerzas Armadas.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompaña a Ayuso en la celebración del 2 de mayo en medio del boicot del Gobierno contra la fiesta de la comunidad.
La última vez que estuvo fue en 2022, recién aterrizado en la política nacional. Su presencia refuerza el apoyo del Partido Popular a una jornada que pone en valor la identidad, la historia y el futuro de la región en un ambiente de conmemoración.
El PP de la Comunidad de Madrid ha señalado en X que celebra el Día de la Comunidad "recordando el espíritu del Levantamiento del 2 de Mayo de 1808: valentía, libertad y defensa de nuestro modo de vida".
Celebramos el Día de la Comunidad de Madrid, recordando el espíritu del Levantamiento del #2deMayo de 1808: valentía, libertad y defensa de nuestro modo de vida.
Esta región es una tierra de oportunidades que mira al futuro, sin olvidar sus raíces.
¡Feliz día! ¡Viva Madrid! pic.twitter.com/MHH06Hxqn3— PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) May 2, 2026
Añade que "esta región es una tierra de oportunidades que mira al futuro, sin olvidar sus raíces", y concluye su mensaje con un "¡Feliz día! ¡Viva Madrid!".
Según la previsión de la AEMET, la jornada en Madrid podría venir marcada por la presencia de lluvias débiles durante la mañana y cierta probabilidad de tormentas a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán suaves, con máximas en torno a los 19 grados y mínimas cercanas a los 15, en un ambiente relativamente templado para la época.
Este pronóstico podría afectar a los planes al aire libre, los desplazamientos y los actos previstos con motivo de la celebración por la fiesta de la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, el episodio de mayor intensidad se situaría en el norte de la península, donde el temporal podría ser más acusado.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que "hoy celebramos el Día de la Comunidad de Madrid", destacando que se trata de una "tierra abierta, dinámica y solidaria que siempre aporta y recibe con los brazos abiertos al que quiere contribuir".
Hoy celebramos el Día de la Comunidad de Madrid.
Tierra abierta, dinámica y solidaria que siempre aporta y recibe con los brazos abiertos al que quiere contribuir.
Feliz día a los madrileños y a los que aquí se sienten como en casa.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 2, 2026
Con ese mensaje, ha querido felicitar "a los madrileños y a los que aquí se sienten como en casa" en este día de celebración.
Por su parte, Óscar López se ha pronunciado en X señalando que "Madrid es de todos los que la viven, la trabajan y la hacen avanzar", defendiendo una visión compartida de la región.
Madrid es de todos los que la viven, la trabajan y la hacen avanzar.
Trabajamos para que esta fecha vuelva a ser un espacio común de encuentro y para que la prioridad de esta Comunidad sea volver a cuidar de todos y no beneficiar a los mismos de siempre.
¡Feliz 2 de mayo! https://t.co/GsRh6mlvnP— Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) May 2, 2026
En este sentido, ha añadido que "trabajamos para que esta fecha vuelva a ser un espacio común de encuentro y para que la prioridad de esta Comunidad sea volver a cuidar de todos y no beneficiar a los mismos de siempre", atacando al Gobierno de Ayuso.
Queriéndose distanciarse del Ejecutivo madrileño, el PSOE de la Comunidad de Madrid celebra su fiesta alternativa por el 2 de mayo en la Rosaleda del Parque del Oeste.
Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, ha señalado en su perfil de X que hoy se celebra "el Madrid que une, que suma y que avanza", defendiendo una región plural, abierta y orgullosa de su gente.
Hoy celebramos el Madrid que une, que suma y que avanza.
Frente a quienes quieren apropiarse de Madrid, defendemos una región plural, abierta y orgullosa de su gente. Un Madrid en el que cabemos todos y todas.
Como bien dice el lema de la fiesta del @psoe_m que celebraremos en… https://t.co/oFVs1ay6zy— Fran Martín Aguirre (@franmartagui) May 2, 2026
Subraya la idea de "un Madrid en el que caben todos y todas", y recuerda el lema de la fiesta del PSOE en el Parque de la Rosaleda, "Somos Comunidad, somos Madrid", con el que se conmemora el 2 de Mayo felicitando a la ciudadanía en este día.
El Senado proyectará este sábado en su fachada, a partir de las 21:30 horas, un vídeo conmemorativo con motivo del Día de la Comunidad de Madrid. La iniciativa incluye los colores y elementos de la bandera madrileña, así como imágenes representativas de la región.
La medida forma parte de un proyecto del Senado para homenajear a las comunidades autónomas en sus festividades regionales mediante proyecciones institucionales. Según su presidente, Pedro Rollán, el objetivo es reflejar la diversidad territorial de España y acercar la institución a la ciudadanía, reconociendo la identidad de cada comunidad.
El programa musical del 2 de mayo incluirá conciertos gratuitos en siete municipios de la Comunidad de Madrid y en la capital, dentro de la iniciativa "Música en el aire", que comenzará a las 12:00 horas con actuaciones simultáneas de bandas de música.
Además, la Explanada de Puente del Rey concentrará varias actividades culturales y conciertos entre el 30 de abril y el 3 de mayo, con entrada libre hasta completar aforo. En este espacio habrá actuaciones de distintos artistas como Berkana, Los Seminuevos, Lobos Negros, Bely Basarte, Judeline, Joseluis y Alcalá Norte.
Madrid encara el puente de mayo con una agenda especialmente intensa para quienes se han quedado en la capital. La ciudad y sus alrededores se llenan de conciertos gratuitos, exposiciones inmersivas, fiestas populares y planes al aire libre que convierten estos días en una sucesión continua de actividades sin necesidad de salir de la Comunidad.
Entre celebraciones históricas, jardines ocultos que se abren al público por primera vez y rutas culturales en tren, el fin de semana ofrece opciones para todos los perfiles y edades.
En este contexto, la última encuesta sobre la Comunidad de Madrid, elaborada por Sigma Dos para El Mundo, dibuja un escenario de continuidad para Isabel Díaz Ayuso, aunque con un margen mucho más ajustado que en 2023.
El Partido Popular seguiría siendo la fuerza claramente dominante con un 46,7% de los votos estimados, lo que se traduciría en entre 68 y 69 escaños en la Asamblea. Este resultado supone una leve caída tanto en porcentaje como en representación parlamentaria, situando a Ayuso en el límite de la mayoría absoluta, puesto que en ahora cuenta con 70 diputados. La pérdida se explica, principalmente, por la transferencia de apoyos hacia Vox, que experimentaría un crecimiento moderado.
El acto institucional reunirá a cientos de asistentes y contará con gradas habilitadas para el público en la Puerta del Sol. A partir de las 12:30 horas tendrá lugar una recreación histórica del levantamiento del pueblo madrileño contra las tropas francesas en 1808.
La escenificación, con una duración aproximada de 30 minutos, estará a cargo de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814 y reunirá a numerosos participantes, junto a carruajes y cañones, en un espectáculo narrado por dos presentadores.
La jornada comenzará con una ofrenda en el Cementerio de la Florida y continuará con la entrega de las Grandes Cruces a 12 personalidades destacadas. Posteriormente, se rendirá homenaje a los Héroes del 2 de Mayo con una corona de laurel en la fachada de la Real Casa de Correos.
El evento regresa al interior de la Real Casa de Correos para la entrega de las Grandes Cruces, mientras que el exterior se reserva para una recreación del levantamiento del 2 de mayo de 1808.
Sin embargo, no habrá parada militar –vetada por el ministerio de Defensa–, algo que el Gobierno autonómico lamenta por su tradición histórica.
La presidenta de la Comunidad de Madrid encara la festividad autonómica sin frentes políticos abiertos, en un acto marcado de nuevo por la no invitación al Gobierno de la nación. Desde el Ejecutivo regional sostienen que esta exclusión se mantendrá mientras continúe lo que consideran un "boicot" a la celebración.