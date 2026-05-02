Isabel Díaz Ayuso preside un nuevo Dos de Mayo en la Comunidad de Madrid en un acto que estará marcado de nuevo por la ausencia de representantes del Gobierno.

El acto, después de que el año pasado saliera de la Real Casa de Correos a la Puerta del Sol pese a las fuertes lluvias, vuelve al interior de la sede del Gobierno regional, que acogerá la entrega de las Grandes Cruces, y cuyo exterior se reserva para una recreación histórica.

Por segundo año se volverá a celebrar sin presencia gubernamental. La Comunidad de Madrid no le ha invitado esgrimiendo que el Gobierno central se ha autoexcluido con sus "ofensas" a la región.

Tampoco habrá, por segundo año consecutivo , la tradicional parada militar en la Puerta del Sol. Desde el Gobierno de Ayuso, lamentan el "boicot" al desfile que se venía celebrando de forma habitual y sin polémica alguna desde que Joaquín Leguina lo instaurase durante los años que estuvo al frente de la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Ayuso encara la festividad madrileña con las encuestas a favor: la que publica este sábado El Mundo le da de nuevo mayoría absoluta.