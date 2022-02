Rocío Carrasco y Marta Riesco coinciden en los pasillos de Telecinco

Rocío Carrasco visitó este miércoles el plató de El programa de Ana Rosa, el espacio televisivo donde trabaja su hija Rocío Flores y donde más detractores tiene. Parece que los responsables de Telecinco han decidido poner fin a la guerra entre productoras con la visita de la hija de Rocío Jurado al programa de Unicorn para promocionar el nuevo capítulo de Montealto, que se emite el próximo viernes.

No debieron sentar muy bien las palabras de Rocío Flores la semana pasada en su programa, cuando aseguró rotunda que no pensaba "darle audiencia" a ningún programa de La fábrica de la tele, productora de Sálvame. Fueron sus compañeros los que, muy prudentes, le recordaron que los datos de audiencia no conocen de peleas entre productoras, sobre todo ahora que Telecinco sufre para no perder más espectadores.

Todos tuvieron que hacer de tripas corazón y Rocío Carrasco se vio las caras con algunos de sus colaboradores más críticos, como Alessandro Lequio, pero dio la casualidad de que también se encontraba trabajando en las instalaciones de Mediaset Marta Riesco, reportera del programa y nueva novia de Antonio David Flores.

Se desconoce si hubo encuentro entre ellas aunque coincidieran en los pasillos, pero es muy probable que Marta haya evitado cruzarse con Rocío Carrasco. La periodista compartió en Instagram su enésimo vídeo desde uno de los cuartos de baño de Mediaset apenas unas horas antes de que Rocío Carrasco diera su entrevista en el plató. Como era de esperar, no se ha pronunciado sobre la entrevista a la invitada estrella del miércoles y se limitó a enseñar su look del día.

Marta Riesco ha sido una grandes defensoras de la familia Flores desde que se emitió la docuserie de Rocío Carrasco y la reportera que más exclusivas ha conseguido sobre ellos, unas informaciones a las que accedía gracias a su relación con Antonio David. Influenciada o no por su pareja, la reportera se ha mostrado muy crítica con Rociíto: "Creo que las declaraciones de Rocío Carrasco son desafortunadas. Yo como periodista opino sobre una persona que está viendo lo que está diciendo después de la que hay liada con su hija. Una hija que le está diciendo que su deseo es reconciliarse con su madre", defendió a su entonces amiga Rocío Flores, con la que ya no tiene relación.