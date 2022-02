Rocío Carrasco anuncia la aparición de 48 nuevos documentos: "Se narra el infierno que vivió mi madre"

Patricia Pardo desvelaba a primera hora de la mañana un bombazo inesperado en El programa de Ana Rosa: "Hoy nos visitará, por primera vez, Rocío Carrasco". Aunque su visita forma parte de la promoción de Montealto, especial de La fábrica de la Tele donde se reconstruye la recordada casa de Rocío Jurado, durante la charla con Joaquín Prat también ha hablado sobre la relación con su hija Rocío Flores, con su hermana Gloria Camila y con el resto de su familia materna.

Hay que recordar que Rocío Flores es colaboradora habitual del programa matinal producido por Unicorn Content. Altavoz que ha utilizado para responder a los ataques de su madre y donde cuenta con el apoyo de todos sus compañeros. También es el plató desde el que Gloria Camila contesta a su hermana en Ya son las ocho. "No estoy nerviosa", ha afirmado Rocío Carrasco en su charla con Joaquín Prat.

La entrevista ha comenzado hablando sobre lo que nos espera en el próximo capítulo de Montealto, donde se abrirán las estancias que quedaron pendientes en programas anteriores: "Nos queda por abrir el baño, la cocina y el comedor". Estancias que servirán de excusa para que Rocío Carrasco siga sacando a la luz los trapos sucios de su familia: "Era donde muchas veces desayunaba con mi madre pero yo desayunaba muchas veces con ella. Pero yo le narraba a mi madre muchas de las cosas que me habían pasado con el ser (Antonio David Flores)".

Aparecen nuevos documentos

Precisamente el ex guardia civil será uno de los grandes protagonistas de la noche al hacerse públicos 48 documentos donde Rocío Jurado narra en persona "el infierno" que vivió con su yerno: "Cuando nosotros hemos hecho la mudanza de todo lo que había en el guardamuebles, apareció un baúl que ponía 'niña' donde me he encontrado una carpeta con 48 documentos donde mi madre narra en primera persona lo que ella ha sufrido con el ser. Lo narra de una forma descarnada y narra la vivencia de una forma muy fuerte. El equipo del programa está preparando un documento audiovisual con esos documentos. Así que, este viernes, Rocío Jurado habla", ha confesado Rocío, advirtiendo de la elaboración de un nuevo reportaje donde se resumirán esos escritos que verán la luz por primera vez en televisión.

Se emitirán también declaraciones de parte de la familia "no mediática" de Rocío Carrasco: "En el comedor, que es donde ella pasaba mucho tiempo rodeada de su familia, tanto la mediática como la que no, voy a narrar y se va a preparar otro documento audiovisual donde van a quedar clara la postura de la familia no mediática. La familia que ha estado conmigo durante estos 20 años mientras el resto de mi familia se dedicaba a hablar en los platós de televisión".

"Me encantaría reescribir mi historia"

Al ser preguntada sobre si hay posibilidad de una reconciliación con su hija, Rocío Carrasco ha vuelto a desviar en tema y ha repetido el argumento que lleva utilizando desde su reaparición en televisión: no está preparada.

"Me encantaría reescribir mi historia. Qué duda cabe de que si la pudiera reescribir mis hijos, hoy por hoy, estarían conmigo porque no hubiera cometido algunos errores que cometí, que asumí cuando hice el documental. Cometí el error de darle la custodia compartida a un psicópata, no quería causar daño a dos niños pequeños. Si pudiera reescribir, hoy por hoy sería diferente. Creo que lo que he contado sobre ese episodio de mi hija, he contado lo imprescindible para que la historia que yo estaba viviendo se entendiera. La he contado con todo el dolor de mi corazón, pero era la única manera de que esos veinte años que he estado mermada, hundida, malviviendo, enterrada en vida, de alguna forma se pudieran entender. Sin haber contado eso, no se hubiese entendido nada. Y te digo que conté lo imprescindible. Lo único que se genera es dolor en ella y en mí. A ella le supone dolor y a mí revivir ese episodio", ha confesado con semblante serio.

Ha anunciado, además, que ha tomado la decisión de dejar de hablar de su hija: "Voy a dejarla a un lado porque lo único que se genera es daño, para ella y para mí. No estoy capacitada emocionalmente ni médicamente ni personalmente para dar pasos que se me piden continuamente y responder preguntar que se me preguntan a diario. Las circunstancias no son las mejores. Tengo esperanza de que algún día se pongan las cosas en su sitio y cada uno sea consecuente y sea consciente. Si no me importase el dolor de mis hijos, no habría vivido 20 años de dolor. Todo lo hice por ello, pero me equivoqué en muchas cosas".

Con su hermana Gloria, en cambio, no se cierra a tener un acercamiento en un futuro: "Yo a Gloria no la meto en el mismo saco. Es una mujer joven que está influenciada y mediatizada pero me hace mucha gracia porque hay un abismo de diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Yo entiendo que ella se asuste cuando se dice que va a salir a la luz un diario de su madre, entiendo que quisiera saber, pero me podría haber llamado y no llevarme a un juzgado (…) Si esa conversación con Gloria tiene que llegar, llegará cuando esté preparada".