Amador Mohedano destapa el momento en que Rocío Carrasco "nos mató"

Sálvame desveló unos audios inéditos de Amador Mohedano para dar una nueva perspectiva, otra más, de los dramas familiares provocados por Rocío Carrasco. Fue a través de los audios de una entrevista a Tino Torrubiano en las que el hermano de la más grande se sincera como nunca.

Entre ellos, la herencia de Rocío Jurado. Amador nunca esperó -eso dijo- ninguna propiedad para él en el testamento, dado que entonces él ya ganaba dinero. Culpa a la albacea asegurando que "quería barrer nada más que para Rocío Carrasco". Hasta el punto que asegura haber ido a Hacienda con su cuñado José Antonio y el inspector les habría dicho que les estaban "engañando".

Cuando trataron de comunicarse con Rocío Carrasco para explicarlo, acudió a la reunión en el hotel Miguel Ángel acompañada de su abogado: "Ella se levantó y nos dijo ‘buscaos la vida. Nos mató".

Asegura que la albacea debía estar recibiendo algo tras haber recibido presiones para llegar a un acuerdo. "Yo creo que la albacea se llevaría algún dinerito bajo cuerda por algún lado. ¿Qué me demuestran que es mentira? Digo me meto la lengüita en el c***, pero no me lo van a demostrar".

Amador hace comentarios también sobre la relación de su sobrina con Antonio David Flores, con quien asegura que tenía estipulado nunca coincidir en plató. Pero hasta el famoso docudrama de Telecinco dijo no saber cómo estaba la situación por estar, precisamente, vetados por la propia Rocío. Lamenta por eso que Rocío nunca "informase a la familia" ante un problema de este tipo. "Rocío siempre ha sido muy despegada", lamenta, una situación extensiva al trato dispensado por ella a sus propios hijos.

"Al no estar informados es como el que no ve. Me he enterado más que nada por lo que ha dicho en la serie". Al contrario, dado que David y Rocío Flores "hablaban maravillas de su padre" mientras su madre no cogía las llamadas de teléfono de los niños.