Laura Escanes busca piso de un millón de euros tras la ruptura con Risto Mejide

Después de anunciar su inesperada separación, Risto Mejide y Laura Escanes empiezan a dar sus primeros pasos en solitario tras siete años de relación y una hija en común.

A Laura Escanes, lejos de esconderse, se la pudo ver por las calles de Madrid haciendo vida normal. Iba acompañada de Pablo Castellano, un buen amigo suyo y marido de María Pombo, otra conocida habitual de las redes sociales.

El destino de los dos amigos, visitar el piso piloto de una urbanización en construcción en una zona exclusiva de Madrid. Tras la separación de Risto, la instagramer busca piso fuera de su residencia habitual con el que todavía es su marido. Hola asegura los precios de la urbanización que visitaron oscilan entre los 918.000 y el millón cien mil euros.

"No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo", escribió Laura Escanes en la publicación en la que anunció el final de su relación.

"Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor" dijo Laura en su Instagram, despidiéndose de la manera más emotiva posible del que ha sido su pareja desde que tenía 19 años.

Laura ha asegurado que "el amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad", dejando claro que aunque su amor ha terminado, han vivido momentos únicos: "Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor".