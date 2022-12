Fueron los celos: Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa han roto

Cuando todavía nos estábamos recuperando del escándalo de Tamara Falcó y la pelea vía mensaje de sus dos posibles novios, llega su madre, Isabel Preysler, y anuncia en la portada de Hola la noticia que va a remover la crónica rosa durante las próximas semanas: su separación definitiva de Mario Vargas Llosa.

"Isabel y Mario han roto: hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente", leemos en el titular, que añade una frase que luego entendemos al entender lo que puede haber pasado en páginas interiores: "Después de casi ocho años de amor y sin que existan terceras personas". Como imagen, una fotografía de archivo en la que Isabel posa sonriente, enjoyada y muy photosopeada.

Según el exclusivón que se marca Hola, Isabel está triste y no quiere dar ninguna declaración. De hecho asegura que sus palabras a este semanario van a ser las únicas. Responde a la revista por vía telefónica por la amistad que le une a esta publicación, el álbum de fotos de su familia. En esta conversación apunta qué ha sucedido y explica por qué ha terminado la relación.

Fueron los celos

A mediados de diciembre, "tras una escena de celos infundados", leemos en Hola, Mario salió de la casa de Isabel y se instaló en su piso de soltero, situado en la zona de la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid. "Sin la menor explicación". El entrecomillado no es un textual de Isabel, sino de la revista. Aunque se sobreentiende su origen. "Si su intención era volver a casa después de un tiempo, lo cierto es que eso no ha ocurrido", escribe Mamen Sánchez.

Gracias a esta información conocemos que la de diciembre no ha sido la primera vez que Mario ha abandonado la casa que compartían desde hace casi ocho años. Y el motivo fue el mismo: un ataque de celos. "Que esta actitud sea recurrente es lo que ha convencido a Isabel de que no merece la pena seguir apostando por una relación sin futuro que a los dos les hace infelices". Y añade: "Isabel tiene una dignidad y una educación exquisita, que no sabe de faltas de cortesía".