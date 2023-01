Nacho Palau protagoniza la portada de Diez Minutos con una sentida entrevista exclusiva que llega meses después de su diagnóstico de cáncer de pulmón. Justo después de su llegada de Supervivientes, el ex de Miguel Bosé recibió la peor noticia posible. Tras cinco meses e tratamiento cuenta cómo está viviendo el proceso.

"Dentro de poco me tienen que llamar para darme resultados y hacerme más pruebas. Me han dado quimio y radio a la vez", cuenta Nacho Palau en la revista. Se sincera a la hora de decir que ha pasado muy malos momentos: "Un día reventé y dije que no podía más, me daba igual todo. Fue el peor día de estos meses".

La casualidad quiso que Palau fuera diagnosticado justo después de que su madre superase su propio tratamiento de cáncer de pulmón. "Vivir esto con mi madre ha sido horrible, porque ni ella me podía cuidar a mí ni yo a ella. Y los niños veían la situación... no podía ser. Se ha ido a vivir con mi hermana y ahora viene a casa todos los fines de semana".

El escultor explica también: "A mis hijos se lo conté quitándole importancia para que no se asustaran. Me han visto llorar mucho". Precisamente, y a colación de los cuatro niños que comparte con Miguel Bosé, con el que se enfrentó en un doloroso juicio por la filiación de los pequeños, asegura que todo va mejor. "He hablado mucho con Miguel y sé que estará ahí si algo me ocurre", dice al respecto de su relación con el cantante.

Nacho Palau revela también que sigue con su pareja, Christian Villela, aunque reconoce también que no pasan sus mejores momentos. estamos juntos, nos queremos una barbaridad. Se fue a Chile a principios de diciembre porque murió su abuela, ahora está con su familia allí, pero vuelve en febrero".