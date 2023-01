La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Daniel Carande y Paloma Barrientos para abordar el polémico artículo de Pilar Vidal en ABC sobre Mario Vargas Llosa, al que desacredita vilmente tras su ruptura con Isabel Preysler.

Un texto que, según la crónica rosa, proviene de una única fuente: Isabel Preysler, embarcada aquí en una campaña de críticas a su ex. "No puedes decir gansadas monumentales como que según Julio Iglesias todo el mundo puede ser Nobel. No lo puedes publicar en ABC", dijo al respecto de el tema Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana.

Entre otras cosas, porque el texto está lleno de mentiras e inexactitudes. "Vargas Llosa es mucho más rico que Isabel Preysler; cobra por sus novelas mucho mas que Isabel por todas sus exclusivas. Y conoce el servicio y el zumo de naranja y la papaya en Perú. ¿Le vas a contar lo que es papaya a Mario Vargas Llosa? Trolas", dijo Federico Jiménez Losantos en esRadio al respecto de algunos de los párrafos escritos por Vidal.

"Ella -por Isabel Preysler- fue a hacerle daño. Sus propias amigas están espantadas porque ha tenido un comportamiento que nunca había tenido con sus hombres. Se ha comportado de una manera villana echando basura en el ABC, trolas que da vergüenza leerlas. Solo que Preysler no firma, firma Pilar Vidal".

"Te estás vengando porque no soportas que alguien te haya dejado", resumió Losantos en esRadio. "Preysler le ha contado esto, es mentira y ella lo ha publicado", dijo criticando la responsabilidad de ambas, fuente y periodista, en este caso.