La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Miranda y Carlos Pérez Gimeno, para tratar largo y tendido los tejemanejes de Isabel Preysler para desacreditar a Mario Vargas Llosa y su entorno. Lo último, la falsa información difundida por Pilar Vidal en Espejo Público sobre una supuesta carta de Patricia Llosa a Isabel al principio de su relación con el escritor y en el que la advertía de sus costumbres de mujeriego.

"¿Por qué hace ella esto?", se preguntó la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, en esRadio. Jiménez Losantos lo tiene claro: "Ha perdido el control. Hay gente decente que te quiere y te protege, y sabe cuando a un famoso le hacen algo que no hay que contar. Pero hay gente a la que no le puedes dar el material porque lo publica a lo loco y no sabes lo que está publicando", dijo el locutor sobre la periodista Pilar Vidal y lo divulgado en ABC sobre las costumbres del Nobel y, ahora , la carta de Patricia Llosa.

"Mario no va a ir a los tribunales pero lo de Patricia, sí quiere, le mete un paquete a los que dicen que ha escrito una carta a Isabel que los cruje", dijo Jiménez Losantos sobre esta presunta carta donde Patricia Llosa advertía a Isabel Preysler que su marido iba a volver a casa tras su affaire con ella.

"Isabel siempre fue muy elegante para entrar y salir de los matrimonios", dijo Federico Jiménez Losantos sobre esta nueva forma de funcionar con los medios de la socialité.