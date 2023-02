La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Daniel Carande y Emilia Landaluce para discutir todos los temas propios de la actualidad social del momento. Centrada en el maltrato mediático y la campaña orquestada por Isabel Preysler para atacar a su ex, Mario Vargas Llosa, en su semana cultural más importante en París.

Entre ellos, tal y como explicó Federico Jiménez Losantos a raíz de uno de los bulos más flagrantes difundidos esta campaña, que Mario Vargas Llosa no aportaba nada a nivel económico durante su convivencia con Preysler y familia en su domicilio de Madrid.

"No voy a dar datos o números. Solo un hecho. No vuelvan a repetir que Mario Vargas Llosa no pagaba a casa. Daba una pasta para la casa de Puerta de Hierro", dijo Jiménez Losantos en la cronica rosa de esRadio.

Mario, por tanto, aportaba una cuota "mensual para el mantenimiento. Él estaba allí, es normal que lo haga", dijo Jiménez Losantos en Es la mañana de Federico. "Lo que no es normal es que digan que vivió a cuerpo de Rey y descubrió allí el zumo de naranja. Lo hizo pagando", dijo tajante en esRadio.