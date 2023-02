Isabel Preysler protagoniza la portada de la revista Hola con unas declaraciones que añaden munición a la guerra que inició contra Mario Vargas Llosa el pasado 28 de diciembre, cuando, en esta misma revista, anunció su separación del escritor aireando motivos de índole privada, como sus supuestos arranques celosos.

Una vez más, el motivo tiene su origen en el relato "Los Vientos", un texto sobre la vejez y la decadencia escrito por el Premio Nobel hace año y medio, y que cada uno está interpretando a su gusto para adaptarlo a esta separación sentimental.

Preysler se suma a los que aseguran que el cuento de Vargas Llosa hace referencias directas a la exesposa del literato, a ella, a su forma de vida supuestamente frívola, y, sobre todo, a quienes la rodean. En el número de Hola de este miércoles, la filipina explica por qué está especialmente enfadada con el escritor: porque ha atacado a sus hijos. "Ni resentida ni mentirosa, ni molesta ni enfadada, como han estado diciendo, nada de eso es verdad… Pero, sí, tengo un límite, y ese límite son mis hijos", asegura.

Asegura Isabel que "Mario añadió dos párrafos a su famoso cuento el pasado mes de enero. En ellos, hablaba de las islas marquesas -en referencia al marquesado de Griñón que heredó de su padre – y se reía de Tamara, una niña que solo ha sido cariñosa y amorosa con él". No es la única frase hiriente que escuece a Isabel. "La Filosofía comparte el departamento académico con Teología y Cocina. ¡Vaya mezcla! Me imagino el diploma de Doctor en Filosofía, Teología y Gastronomía y me muero de risa". Isabel responde tajante: "Meterla en todo esto me parece caer muy bajo. Hay un límite para todo y lo han traspasado", sentencia Preysler.

No se ha añadido "ni una coma"

Fuentes cercanas a Mario Vargas Llosa aseguran a Es La Mañana de Federico que el escritor no ha añadido texto o párrafos nuevos a su relato "Los vientos", publicado en octubre de 2021 en la revista literaria "Letras Libres". "Ni una coma", aseguran los cercanos al Premio Nobel.

El propio editor de esta publicación, Daniel Gascón, también ha negado los retoques. El director de esta prestigiosa revista literaria desmiente que el texto haya tenido añadidos posteriores, ya sean palabras o párrafos, extremo que hemos confirmado en Es La Mañana de Federico de la manera más sencilla: leyéndolo y comparando el original con el, supuestamente, retocado. El propio Gascón es la persona que tiene contacto directo con Vargas Llosa y asegura que no hay ningún intermediario que pueda haber accedido en ningún caso al cuento.

Adjuntamos un extracto de la versión en formato pdf que se encuentra en la propia web de Letras Libres y que pertenece a la impresa en octubre de 2021: