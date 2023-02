La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Miranda y Beatriz Cortázar para contar todos los temas de la actualidad social. Centrados en gran parte en la debacle que sufre Isabel Preysler, que ha pilotado una portada de ¡Hola!, su publicación de cabecera, que tal y como demostró la crónica rosa de esRadio y Libertad Digital, es sencillamente falsa.

Fuentes cercanas a Vargas Llosa desmintieron lo que asegura Isabel Preysler en la portada de la revista: que Mario había cambiado párrafos de su cuento "Los Vientos" para arremeter contra Tamara Falcó, hija de Preysler.

Es la prueba de que Isabel Preysler -según Federico Jiménez Losantos, "ya no controla. Una persona que no controla", y la prueba ha sido su mentira sobre un cuento que en realidad demuestra no haber leído. "Los Vientos va sobre senilidad e Isabel por supuesto no lo ha leído. No ha leído el cuento. Y esta mujer que se vende como su amiga la está matando", dijo en referencia a la periodista Pilar Vidal, erigida ahora principal altavoz en los medios de Preysler.

La periodista Beatriz Miranda deslizó un dato trascendental y contundente sobre cómo se sienten en la revista de cabecera de Preysler, ¡Hola!. "Os tengo que decir que en la revista están flipando. Siempre han estado de su parte. Yo lo sé. Algunas personas, no puede decir sus nombres, están flipando con la reacción de Isabel, que ese está destronando a sí misma como reina de corazones con una pataleta que ahora de distinguida y discreta tiene cero".

Todo ello comprometiendo a la revista, ya que tal y como lo demuestra la exclusiva publicada en Chic por Isabel González, no se ha cambiado párrafo alguno del cuento, del que por otro lado han malinterpretado su significado. "Primero fue a por Mario, ahora fue a por Patricia Llosa y ahora taca al Mario escritor. ¿Qué estás haciendo, cuando demuestra que no la ha leído?", dijo Federico Jiménez Losantos en esRadio.