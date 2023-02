A Paloma San Basilio la rechazaron para actuar con Camilo Sesto

Se prepara estos días el inicio de una serie sobre la vida de Camilo Sesto. Es lo que se conoce como "bio pic". Rodaje que arranca en enero, y se dividirá en cuatro capítulos de cincuenta minutos cada uno. Se ha elegido, tras un laborioso trabajo selectivo, a quien dará vida al recordado cantautor alcoyano. Y también a quien encarnará a Paloma San Basilio. Pero nos preguntamos qué tienen que ver ambos personajes, pues que se sepa, aparte de ser colegas, tampoco es que digamos mantuvieran una gran amistad fuera de los escenarios ni que coincidieran en algún reparto. Sin conocer desde luego el argumento de tal serie televisiva, que por supuesto la productora mantiene en secreto, nos permitimos descubrir el motivo por el que en "Camilo Superstar", que ese es el título, asocian a los dos citados artistas.

Camilo se había propuesto estrenar en Madrid, y luego en otros escenarios, la ópera musical Jesucristo Superstar, que había constituido un éxito impresionante en Londres, como lo sería luego en el Broadway neoyorquino. Compuesta por los muy acreditados compositores Andrew Lloyd Webber y Tim Rice el año 1970. Consiguió los permisos necesarios, y contrató a dos expertos, Jaime Azpilicueta y Nacho Artime, para embarcarse en la versión española del evento. Se arriesgó Camilo Sesto en tal empresa, invirtiendo unos cuantos millones de pesetas en el envite. Cuidadosamente, se encargó junto a los citados en organizar un "cásting" para elegir a sus protagonistas. Teddy Bautista, que fuera líder de Los Canarios, se sumó a ese cometido, reservándose el papel de Judas. Había que decidirse por quién iba a ser María Magdalena, cuyo papel en la obra era crucial, quien ocuparía la réplica en muchos momentos junto al gran protagonista, Jesucristo, que sería Camilo Sesto: su empeño profesional desde que asistió en la capital británica a una representación.

Paloma San Basilio, que a mitad de los años 70 del pasado siglo era una cantante notable, aunque aún sin alcanzar todavía su cumbre con "Evita", fue llamada para unas pruebas. Habían pensado que pudiera ser María Magdalena. Fue recibida en el madrileño teatro Alcalá Palace por los antes citados promotores del espectáculo, encabezados por su empresario, Camilo Sesto. Pero no la eligieron. Ella lo contaría así muchos años después, dado que aquellas pruebas se realizaron en secreto, sin la presencia de periodistas: "Me dijeron que mi físico era demasiado moderno". En su lugar, la dominicana Ángela Carrasco fue quien se llevó el gato al agua, la gran ocasión de su vida. Paloma San Basilio, un par de años después, estrenó la mencionada "Evita", elegida esta vez por Nacho Artime y Azpilicueta, los que no la habían considerado apta para "Jesucristo Superstar". Y ahí se acaba toda la relación que hubo entre ella y Camilo Sesto. En la serie "Camilo Superstar" repetimos que ignoramos si en el guión existen otras connotaciones entre los dos. Por supuesto que nada de relación íntima. Camilo tenía otras debilidades amorosas y Paloma convivía con un atractivo empresario llamado Claudio Rey. Cuando se deslizó el chisme falso de que entre ella y don Juan Carlos existía un lazo sentimental, Paloma ni siquiera desmintió lo que era una burda mentira. Hasta Andrew Morton, el biógrafo de Lady Di, cayó en la trampa asociándola al ahora Emérito. La cantante concluyó que algún malpensado, equivocándose, relacionó el apellido de su novio, Rey, con el entonces monarca.

Pero vayamos ahora a quienes van a ser los personajes de la serie Camilo Superstar. El elegido para convertirse en el cantante alicantino se llama Alejandro Jato, que entre sus trabajos interpretó el papel de Toni Ríos en Servir y proteger. En cuanto a Paloma San Basilio, será representada por Elena Rivera, que se dio a conocer en la serie Cuéntame..., aquella Karina que con solo once años y durante quince apareció en la pequeña pantalla. Daría su primer beso a su noviete de ficción, el Carlitos que interpretaba Ricerdo Gómez.

Se da la circunstancia que esta mañica de treinta años en la actualidad, que además de actriz es cantante, participó en "Menudas estrellas", a la edad de siete, imitando ¡a Paloma San Basilio!, intérprete a la que ya entonces quería parecerse. Lleva una carrera artística en ascenso, tanto en la televisión como en teatro, y asimismo en el terreno musical, con varios discos grabados. Sentimentalmente esta guapa zaragozana de expresión tímida lleva un decenio con una pareja fija, el periodista David Redondo, al que conoció como jefe de prensa de Atresmedia, la productora de la que depende la ya mentada serie sobre Camilo Sesto.