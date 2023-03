La tensión se masca en el matrimonio de Achraf Hakimi y la actriz Hiba Abouk después de que el futbolista del Paris Sant Germain esté siendo investigado por una agresión sexual en su casa de París.

El suceso tuvo lugar con Hiba y sus dos hijos con Hakimi en Dubái. Ella, por el momento, ha guardado silencio, y por el momento sus últimas palabras han tenido lugar en redes sociales. "Sumando momentos", ha escrito ella como comentario a una imagen con sus hijos en una playa de Dubái.

La publicación -de hace dos días- mereció una reacción de su marido, que escribió "lo bueno de la vida" junto a un emoticono de corazón. Unas palabras que entonces pasaron desaparecibias pero, como era de esperar en Instagram, han merecido todo tipo de críticas en dicha red social una vez desvelado el escándalo.

Llamó la atención la ausencia de la actriz en la gala de The Best a la que acudió Hakimi. Él no hizo declaraciones sobre el escándalo descubierto por el dialogo Le Parisien, y ella sigue guardando silencio completamente ausente de los medios mientras se desarrolla la investigación.

Ya hace unos meses la propia Hiba Abouk negó con fuerza que la pareja estuviera en crisis, unos rumores que surgieron a finales de 2022, hace apenas dos meses.

Le Parisien asegura que las autoridades decidieron actuar de oficio después de que una joven de 23 años acudiese este domingo a comisaría para revelar que el marroquí la había agredido sexualmente la noche anterior, durante la estancia de Hiba Abouk y sus hijos en Emiratos Árabes.

A pesar de que la chica no quiso presentar una denuncia contra el futbolista, la policía decidió comenzar una investigación dada la gravedad del delito y la notoriedad de su presunto autor.

Según la joven, conoció a Achraf Hakimi por Instagram, y éste la invitó a su casa en Bolugne, en las afueras de París, aprovechando que Hiba Abouk se encontraba de vacaciones en Dubai con sus dos hijos, Naím y Amín. Eso fue el pasado sábado 25 de febrero.

Una vez allí el marroquí la había besado y, a pesar de su negativa, habría abusado sexualmente de ella. La joven dio un puntapié al jugador, consiguió liberarse y escapar de la casa. Fue recogida por un amigo e, inmediatamente, habría ido a comisaría a contar los hechos. No hay denuncia que la Fiscalía investiga de oficio.