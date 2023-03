Nieves Álvarez: "La belleza te abre puertas, pero muchas más la educación"

Hablar de moda es hablar de Nieves Álvarez porque, sin lugar a dudas, es nuestra representante mas internacional. Lleva 30 años trabajando y ha pisado las mejores pasarelas del mundo y todos los diseñadores nacionales e internacionales le han requerido para sus desfiles. No solo se ha centrado en el difícil mundo de la moda, ha conseguido un gran éxito en televisión y lleva 10 años delante de las cámaras , al frente de un programa de éxito como es Flash Moda. También ha diseñado ropa para niños pequeños, que desgraciadamente lo ha tenido que dejar aparcado por la dichosa pandemia.

Es imposible que nuestra modelo se quede quieta y relajada, y a pesar de vivir prácticamente en un avión, saca tiempo para sus tres hijos y familia. En la actualidad se ha metido en un mundo que le fascina, la cosmética, y ha creado su propia marca que le ha bautizado con su nombre Nieves. "He invertido mi tiempo y mi dinero, y estoy feliz porque estoy viviendo una de las mejores etapas de mi vida". Así comenzó nuestra conversación.

Está en plena promoción de sus productos, y lo está haciendo con gran alegría y esperanza en que todo vaya bien. "Tengo los mismos nervios que siento cuando estoy a punto de salir a la pasarela. En todo este proyecto que ya se ha hecho realidad he tenido el apoyo de Bill, y eso ha sido fundamental". Él es un empresario libanés con el que mantiene una solida relación desde hace varios años. "Mis hijos ya me han llamado y me han preguntado sí ya he vendido mucho", comentó entre risas.

Nieves tiene 3 hijos, y según comentó al preguntarle por ellos, son buenos estudiantes, pero ninguno quiere seguir sus pasos. Es su primer proyecto empresarial en el que está sola, "y estoy totalmente volcada en ello porque es mi marca, no es mi imagen plasmada en un producto . Estoy un poco loca, pero siempre he sido una mujer muy activa, y llevo cuatro años creando estos productos que por fin ven la luz. Soy consciente que, al ser imagen de mi propia marca, se me cierran puertas para hacer publicidad, pero esto es así. Por el contrario, también se me ha abierto la mía propia. Cuando me preguntan cuál es mi secreto de belleza, para tener la piel que tengo a mi edad, siempre digo lo mismo, que con los años he aprendido a cuidarme la piel y no me he hecho nada en la cara No soy una mujer perfecta y con 48 años , también tengo mis arrugas, como es lógico.

Nieves y Carlos P. Gimeno | Archivo

No se plantea de momento volver a casarse. "De momento estamos bien así, porque he encontrado a la persona perfecta. Mis hijos adoran a Bill, y todos nos llevamos muy bien, y eso es fundamental porque mi relación con los suyos también es fantástica".

Sin lugar a dudas, Nieves es un personaje muy querido por la prensa, porque su trato con los medios siempre ha sido impecable. "La belleza te abre muchas puertas, pero muchas más la educación. Mi mundo es muy competitivo, y sí me han puesto alguna vez la zancadilla, la he sabido saltar".

La gama de productos es completa, y se pueden adquirir en www.nievesbeaty.com y, dentro de poco, también en las parafarmacias de El Corte Inglés.