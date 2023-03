Alba Carrillo se burla del "papelón" de Vanesa Romero y Santi Burgoa

Hace unos meses empezaron a circular los primeros rumores de relación entre la actriz Vanesa Romero y el presentador Santi Burgoa, ex de la colaboradora de televisión Alba Carrillo. Después de unos meses intentando llevar su relación con la máxima discreción posible, este fin de semana la pareja ha hecho oficial su relación con un espectacular posado en el Festival de Málaga.

En plena alfombra foja, la pareja despejó todas las dudas y rumores sobre su relación, dejando claro que lo suyo va muy en serio: Burgoa esquivó las preguntas relativas a Alba Carrillo y prefirió centrarse en su nueva pareja y en los planes de futuro que tienen juntos, sin descartar boda y niños: "Quién sabe. El día del padre es mañana, aunque es muy pronto, no nos da tiempo", bromeó.

Sobre la discreción con la que han llevado su relación, el periodista aseguró que tanto él como Vanesa son dos personas "prudentes y reservadas". Unas palabras que podrían ir dirigidas contra su expareja Alba Carrillo, que al contrario de Romero, no duda en pasear su trapos sucios por lo platós de televisión.

Como era de esperar, estas palabras ya han tenido respuesta por parte de la ex de Fonsi Nieto durante su participación en el programa Ya es mediodía. Sin poder aguantar la risa, Alba Carrillo aseguró que la pareja está haciendo "un papelón": "Se han juntado dos buenos actores".

Entre carcajadas, la colaboradora se burló del que un día fue su pareja: "Claro, él es súper discreto, me muero por favor (...) Me sorprende mucho porque no parece el Santi que yo conocí, pero después de conocer a la amante que tenía y todo…", recordó sobre la supuesta infidelidad del comunicador cuando aún eran pareja. "Conmigo no era una persona discreta. Era insultante incluso. Se supone que era un periodista serio que no quería mezclarse con la farándula y ahora está ahí expuesto como en los mercadillos diciendo ‘¿Queréis algo más?’".

Y es que para Alba, los últimos movimientos de la pareja evidencian "el papelón" que se han "marcado" en los últimos meses: "Ahí hay dos actores juntos y me parece muy bien pero si Vanesa fuese mi amiga yo no le desearía una pareja así".