Luis Miguel aclara "las mentiras sobre su vida": "Se trata de una campaña de desprestigio"

Luis Miguel se pronuncia sobre los falsos rumores que corren sobre una supuesta orden de detención que pesa en su país, México, por no hacer frente al pago de la pensión de sus hijos. El artista, poco dado a los desmentidos o confirmaciones, ha querido aclarar estas informaciones en la revista Hola.

La publicación avanza que el cantante "fiel a su línea de no entrar en el juego mediático para preservar a sus hijos de lo que interpreta que es una campaña de desprestigio", tomará medidas legales contra el medio de comunicación que difundió la noticia y no permitirá que se use a sus hijos "para extorsionarle nunca más".

El sol de México se refiere a la revista Diez Minutos, que hace unas semanas publicó en su edición impresa toda la información sobre la presunta orden de detención que pesaría en su país natal a raíz de una demanda interpuesta por su exmujer Aracely Arámbula por el impago de la pensión de sus hijos.

Una cuestión que tal y como se explicó en Es la mañana de Federico, es completamente falsa. Fue la propia Aracely Arámbula quien se puso en contacto con varios medios mexicanos para desmentir que exista esta orden de busca y captura, no obstante, puso de manifiesto el desacuerdo que hay en la cuestión de la manutención de sus hijos.

Es más, hace apenas un mes, Luis Miguel estuvo en su país durante unos días para ultimar lo detalles de su nueva gira de conciertos, por lo que puede viajar sin ningún problema.