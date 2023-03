La distante relación de Luis Miguel con las mujeres que amó y sus hijos

La pareja Luis Miguel – Paloma Cuevas lleva unos meses muy presente en la prensa rosa. Se suceden noticias sobre ambos, desde que, amarraditos, pasearon por las calles de Nueva York. Otras imágenes posteriores nos mostraban a la diseñadora cordobesa de vacaciones en una estación alpina, junto a un embozado acompañante, que no pudo ser identificado. ¿Era el cantante mexicano… u otro? Todo ello ha agregado más confusión, cuando se vienen haciendo suposiciones acerca del futuro de ambos: si se casarán, si ella se irá con él a México… Viene especulándose si él ya ha gestionado un chalé en Madrid, que sería el nido de amor definitivo de la pareja. La residencia de los últimos tiempos la tiene fijada en Los Ángeles.

Sus problemas profesionales no son nada con los que viene arrastrando respecto a sus historias amorosas. Con todas las mujeres que han pasado por su vida no ha acabado bien. No vamos a contar aquellas que son aventuras pasajeras, sino de las tres que más le han marcado, con ninguna de las cuáles convivió más de cuatro años. Jamás quiso casarse. Lo que acto seguido nos lleva a la pregunta de actualidad: ¿cuales son sus proyectos respecto a su íntima amistad con Paloma Cuevas? Ella tendrá que descubrirlo más pronto que tarde. Absurdo e inapropiado sería que hiciéramos de adivinos.

Porque lo habitual en Luismi, o en Micky, además del más publicitado sobrenombre de "El Sol de México" como también es conocido, es desentenderse de una conquista pensando en reemplazarla con otra. No hay nada más que remitirles a su biografía sentimental. De ese trío de amores fundamentales, la primera es Stephanie Salas, con quien estuvo unido cuatro años, desde 1988 hasta 1992, hija de la actriz Sylvia Pasquel y nieta de la muy conocida actriz mexicana, musa de Luis Buñuel, Silvia Pinal. De la pareja formada con Stephanie, vino al mundo Michelle, nacida en 1989. Apenas quiso nunca saber de ella hasta que no tuvo más remedio que reconocerla como hija, cuando ya era mayor de edad, a la fuerza. Y es que ya se denotaba en él su rechazo a la paternidad. El caso es que de vez en cuando se ha comunicado con ella y ahora, al saber que ha anunciado su boda en junio con Danilo Diaz, en Puerto Rico, le ha desaconsejado hacerlo, oponiéndose porque no considera a ese futuro yerno "un buen partido". Al margen de sus diferencias con ella, estando en Nueva York Luis Miguel y Paloma Cuevas, cenaron con Michelle, que en seguida hizo buenas migas con la aquélla, cuya simpatía es proverbial.

Cuatro años después de romper con Stephanie Salas, Luis Miguel protagonizó un sonado romance con la destacada cantante Mariah Carey. Con tal pasión que ella, inocentemente, pensó que era el hombre de su vida, para siempre, soñando con una boda… que jamás tuvo lugar. Porque él cortó de raíz la relación en 2001, dejando a Mariah absolutamente acongojada, al punto que la súbita ruptura le supuso una depresión aguda. Tardó mucho tiempo en olvidarlo.

La tercera de esas mujeres que más significó en su existencia fue Aracely Arámbula, una actriz muy relevante en México por sus éxitos en series televisivas, desde "Soñadoras", en 1998, hasta "La madrastra", de 2022. Una rubia muy atractiva, con gran personalidad, que se enamoró rendidamente del divo de las baladas románticas y los boleros. Con Luis Miguel, los cuatro años que vivieron, a partir de 2005, fueron como una de esas telenovelas de encendidas pasiones, que los llevaron a tener dos hijos: Daniel, que ha cumplido quince años, y Miguel, de trece. Todo iba sobre ruedas, pero "El Sol" parece que se apagó de pronto, cansándose de Aracely, buscando en su siguiente sustituta una nueva emoción, la constante en él, en busca de una estabilidad que, al parecer, no ha hallado nunca en sus relaciones femeninas. Y tal como cantaba en "Ahora te puedes marchar", así se lo hizo saber a Aracely. Puso ésta en manos de un abogado el asunto de sus niños. Y un juez, ya quedó dicho al principio que dictó inapelable sentencia: Luís Miguel debía hacer frente a una pensión alimenticia para ellos, y los preceptivos gastos derivados también en su educación. Se da la circunstancia de que uno de esos dos hijos, de los que Luis Miguel nada ha querido saber, como tampoco de la antes mentada hija Michelle, es ahijado de Paloma Cuevas y Enrique Ponce. Éste, rompió su amistad con el cantante nada más conocer las andanzas de éste cerca de Paloma.

Luis Miguel y Aracely Arámbula | Archivo

Claro ha quedado, después de la exclusiva de esRadio en el programa matinal de Federico Jiménez Losantos, que es incierto que a Luis Miguel se le haya prohibido regresar a México tras una supuesta denuncia de Aracely Arámbula para obtener por vía judicial esos doscientos cincuenta mil dólares que le reclama. Libre por tanto de cargos, "El Sol de México" quiere emprender su reaparición en los escenarios, en una larga gira. Aracely, que acaba de cumplir cuarenta y ocho años, no ha perdido oportunidades amorosas, tras sostener varias relaciones y ahora tiene nuevo novio, el actor Alejandro de la Madrid, su compañero en la serie "La rebelión". La conocen como "Chule" sus amigos y no le teme a Luis Miguel, al que en su cuenta de TikTok le dedicó un video versionando uno de los recientes temas de Shakira contra Piqué: "Las mujeres ya no lloran / las mujeres facturan", en una voz socarrona. Siempre ha mantenido que sus dos hijos ya se han acostumbrado a la permanente ausencia de su padre, al que parece importarle una higa sus vidas.

Todo este culebrón real de Luis Miguel pareciera que a él le traiga al pairo, que sólo piensa en su presente, en tener éxito, ganar millones, vivir bien, tener siempre a una mujer bella entre sus brazos… El próximo 19 de abril de 1970 cumplirá cincuenta y tres años. Una edad como para que "siente la cabeza" de una vez este redomado "donjuán". "Agusanado" le ha llamado una mujer en "Twitter". Piropos de ese jaez no le han faltado, sobre todo en las redes sociales el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer. Una de sus biógrafas, Claudia de Icaza, tituló su obra El gran solitario. Es lo que le cuadra. Paloma Cuevas, que es mujer inteligente entre otras virtudes que la adornan, además de guapísima, dañada por el revés de su matrimonio, imaginamos que tendrá muy en cuenta los pasos que va a dar ya no en su futuro, sino en su presente. Le deseamos lo mejor, pues siempre contó con nuestra simpatía y la de sus innumerables amistades.