Tres matrimonios, dos hijos, diversos romances también, el escándalo que originó en un ascensor "haciendo el amor", son ingredientes de la vida sentimental de Scarlett Johansson, una de las estrellas más cotizadas de Hollywood, que a sus treinta y ocho años sigue profesionalmente muy activa: está considerada comouna de las actrices más taquilleras del cine. Algunas de sus películas son: Lost in Translation, Match Point y Scoop.

Hija de un arquitecto danés y una productora cinematográfica, desde muy pequeña, alentada por su madre, asistió a sesiones de pruebas, las conocidas como "castings" en el argot, y así intervino en algunos "spots" publicitarios, hasta que, con nueve añitos, pudo debutar en la pantalla. A lo largo de su carrera pudo desarrollar su variada faceta artística en calidad no sólo de actriz: también como modelo, cantante, directora, productora y empresaria, con lo que ha demostrado no ser únicamente una despampanante belleza, lo que desde luego le sirvió para ser contratada en películas de argumentos sentimentales donde mostraba su cuerpo serrano. Revistas como Esquire, Playboy, Men’s Health y FHM la incluyeron en sus páginas y una repetida leyenda: "la más sexy del mundo"; tópico ciertamente, pues cada año suelen elegir a una estrella con similares atributos.

Tenía catorce años cuando Robert Redford la eligió para su película El hombre que susurraba a los caballos, en la que el rubio galán ofició de actor, director y productor. Fue para ella un buen comienzo, aunque el trampolín para ser ya muy conocida se lo proporcionó Sofía Coppola, hija de Francis Ford, realizadora de Lost in Translation. Scarlett era allí una turista que ocasionalmente coincidió en el bar de su hotel japonés con otro compatriota, interpretado por Bill Murray. Ambos terminarían viviendo un encuentro amoroso. Cuando transcurrieron unos años, Scarlett confesó que aquel rodaje le supuso un trauma tremendo. Contaba diecisiete años, demasiado joven, con poca experiencia aún para un papel protagonista como el que le asignaron, y unas secuencias para ella demasiado intensas. Desde que aquel filme se estrenó con éxito de crítica y público, a Scarlett Johansson le llegaban guiones donde lo que prevalecía era el sexo. Muy tarde, lamentó haber aceptado interpretar personajes donde tenía que exhibir su anatomía: "Me convertí en un objeto, me encasillaron, manipulada para ser una bomba sexual, una mujer explosiva".

Una de esas películas de elevado contenido erótico está fechada en 2013, Under the skin, protagonizando un desnudo integral, donde por cierto aparecía con sus cabellos morenos, cuando los tiene habitualmente rubios. Muy atento a cuanto significaba Scarlett, ya despegando en el cine sus encantos, Woody Allen la contrató en 2005 para su película Match Point. Y no solo esa, pues al año siguiente fue su protagonista en Scoop, que tuvo menos éxito que la anterior. La tercera de las producciones en las que la estrella estuvo a las órdenes de Woody se rodó en España: Vicky Cristina Barcelona, en 2007. Tres rodajes consecutivos, como se advierte. Scarlett estaba encantada con Allen, y a la inversa. Éste la defininió como "sexualmente abrumadora". En la capital catalana hizo amistad con sus compañeros de rodaje, Javier Bardem y Penélope Cruz. Meses atrás, a finales de 2022, la todopoderosa multinacional Netflix tenía el proyecto de juntar de nuevo a Scarlett y a Penélope en la que iba a ser la cinta más cara de la industria cinematográfica: nada menos que con un presupuesto de ciento treinta millones de dólares. Lo que cuando escribimos el presente texto sabemos que se ha ído al garete. Demasiado dinero con elevado riesgo.

Ello no ha amilanado a Scarlett, que en el último decenio no ha parado de rodar películas, aparecer en el escenario o participar en costosas campañas publicitarias, a saber: en esa faceta de modelo, para firmas tan prestigiosas como Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, L´Oreal, la española Mango, todas relacionadas con la moda, y anunciando asimismo la marca de champaña Moët & Chandon. No olvidamos que, como cantante, ha grabado un buen número de discos, aunque esa vocación musical se haya visto algo oscurecida por su mayor notoriedad como actriz. Títulos como Iron Man 2, Historia de un matrimonio aparecen en su filmografía más reciente. Junto a Asteroid City, que se rodó en la localidad madrileña de Chinchón, un curioso "western" que le permitió en el otoño de 2021 disfrutar de algunos de los atractivos de esa población, hospedada en su excelente Parador. Filme que está previsto se estrene este próximo mayo en el Festival de Cannes.

Pero hay otros trabajos suyos que le han proporcionado más notoriedad, como Viuda Negra, donde aparecía pelirroja. El estreno en cines de esa historia motivó que la actriz demandara a Disney, la productora, ya que en el contrato no figuraba que también sería exhibida en televisiones de pago, en lo que se conoce como "streaming". Argumentó el abogado de Scarlett que su cliente llevaba un porcentaje y que al distribuirse de esa doble manera, se incumplía una de las cláusulas. Falló el juez a favor de la estrella, que fue indemnizada con treinta y ocho millones de dólares. Al respecto, el patrimonio de Scarlett Johansson se calcula asciende a ciento setenta millones de dólares, según figura en la acreditada revista "Forbes". Algunos años, sus ganancias anuales se han movido alrededor de una elevada cifra: veinticinco millones.

Queda por contarles cómo ha sido hasta la fecha la vida sentimental de esta atractiva mujer que, antes de casarse en tres ocasiones, tuvo otros amores. En 2001 con el músico Jack Antonoff. Ello sucedía cuando todavía Scarlett no era conocida y al empezar a serlo rompió con el susodicho, quien le dedicó una canción de su propio caletre donde en el estribillo hizo notar lo siguiente: "Esta chica era dulce / hasta que la fama la conquistó". Y el mozo se quedó con un palmo de narices, en tanto su novia se enrollaba con otros, por ejemplo Jude Law, el galán rubio de rostro angelical. Al año siguiente, 2004, fue sorprendida en un ascensor con el actor Benicio del Toro, lo que dio mucho juego a los cronistas de la prensa rosa norteamericana. En ese mismo año, la actriz alternó con dos amantes, uno Patrick Wilson, el otro, Jared Leto, cantante. Les siguieron en su lista amorosa Josh Hartnett, en 2006, que había sido su pareja en La dalia negra, película morbosa que dirigió Brian de Palma; Justin Timberlake, con el que protagonizó un vídeo musical; Sean Penn, en 2011, cuando ya se había divorciado de su primer marido; y el publicista Nate Naylor, un año más tarde.

Sus tres maridos, son por este orden: el primero Ryan Reynolds, actor. Contrajeron matrimonio en la intimidad en Vancouver, Canadá,en 2010, cuando ya llevaban juntos desde 2007. Pero al año se casarse se tiraron los trastos a la cabeza, rompiendo su unión. En 2014 al corazón de la diva llegó un periodista y publicista francés, Romain Dauriac, casándose cuando ya eran padres de su hija Rose Dorothy. Tres años les duró la felicidad. Y el tercer y último esposo, por ahora, se llama Colin Jost, con quien tiene Scarlett un hijo, Cosmo. Se conocieron cuando ella apareció en el programa Saturday Night Live en 2013, donde el citado era guionista y actor. Pasaron unos años y se reencontraron, fijando su boda en 2020. Por el momento no hay indicios de que haya nubes negras en el horizonte de ambos.

Scarlett Johansson tuvo de jovencita problemas con su piel. Siempre se ha preocupado por ello, recurriendo a toda clase de tratamientos. Lo que le ha llevado en los últimos tiempos a emprender ella misma un negocio de cosmética. Por lo contado, es una mujer muy activa, de gran personalidad tanto en sus apariciones en la pantalla, como en sus empresas y en su vida privada. Pienso que, en casa, es ella la que suele "llevar bien puestos los pantalones". Para que luego digan las feministas...