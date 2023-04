La delicada salud de María Teresa Campos le ha impedido viajar junto a sus hijas para disfrutar de la Semana Santa malagueña, una tradición familiar que llevaban cumpliendo religiosamente desde hace décadas. Una ausencia que sin duda ha marcado estos días para Terelu Campos y Carmen Borrego, que pueden evitar emocionarse cuando reconocen que "ya nada volverá a ser cómo antes" pues difícilmente su madre podrá regresar a Málaga debido al deterioro físico que ha sufrido desde finales del año pasado.

A pesar de todo, Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio viajaron a la ciudad andaluza para vivir su Semana Santa más atípica. Visita de la que la joven dio detalles durante su participación este viernes en el programa Fiesta. Allí mostró su tristeza por la situación de su abuela y preocupación por su madre, a la que ha visto muy decaída durante estos días precisamente por la salud de Teresa Campos. "Han sido unos días complicados, hemos podido estar poco, porque no ha podido ser más", dijo, pues ha acortado su estancia a solo dos días.

Alejandra agradece los mensajes de cariño que los malagueños le han transmitido para su abuela: "Me he quedado impresionada porque solo preguntaban por mi abuela. Sé lo que disfrutaba ella con la Semana Santa, ella siempre ha sido súper generosa, porque se paraba con todo el mundo, escucha todas las historias y se nota que la quieren mucho". Unos recuerdos que no han hecho más que acentuar el dolor de sus hijas y nietas, que no han podido disfrutar de estos días como otros años: "Ha sido una Semana Santa distinta, porque hemos ido las dos solas y mi madre…".

Terelu junto a su hija Alejandra

Al contar la tristeza de su madre, Alejandra no pudo evitar emocionarse: "Soy mucho más fría en ese sentido, pero verla tan mal como la he visto estos días…". Cabe recordar que Terelu ya contó en su blog que no iba a ser una Semana santa fácil para ella, pues el bajón que ha tenido su madre ha trastocado por completo la vida del clan: "Este año no está pero nosotras estamos en su nombre para darle las gracias por darnos salud para poderlo ver en procesión y para rezarle que la cuide todos los días", escribió ante la que iba a ser la Semana Santa "más triste de mi vida".