Bigote Arrocet, sobre el estado de Teresa Campos: "Nunca imaginé algo así"

El estado de salud de Teresa Campos tiene muy preocupado a todo su entorno familiar. Sus dos hijas Terelu Campos y Carmen Borrego colman de atenciones a su madre para que no le falte de nada en estos complicados momentos que está atravesando desde que sufrió una caída la Nochevieja pasada. Desde ese momento, solo un grupo reducido de personas tienen acceso a ella: su familia más directa y los empleados de su hogar. Además, le habrían restringido las llamadas telefónicas con la intención de que descanse y no se le moleste.

En las últimas horas Terelu Campos ha escrito un demoledor texto en el pone de manifiesta la gran tristeza que le produce el estado de su madre. Especialmente en estas fechas, cuando se acerca su querida Semana Santa malagueña, una fecha que durante años ha significado mucho para la familia, pues madre y hermanas se reunían para vivir juntas su devoción. "Mi vida está llena de más preocupaciones. Mi única preocupación no solo es mi hija. Cuando el pilar de tu vida no pasa por el mejor momento, eso también te arrastra", confiesa la presentadora.

"Al final, solo deseas el mayor bienestar y la mayor felicidad a la persona más importante de tu vida junto con mi hija. Se acerca la Semana Santa y sé que la voy a vivir con mucha tristeza, porque ya nada es igual ni volverá a serlo nunca", añade Terelu en la que será sin duda la Semana Santa más triste al no poder disfrutarla junto a su madre "nunca más": "Me cuesta recuperar el aliento al saber que la persona más importante de mi vida no volverá a estar nunca más en su Semana Santa malagueña (…) Tengo el corazón en mil pedazos porque sabe lo mucho que la ha disfrutado durante tantos años".

Vuelve Edmundo

Uno de los últimos en hablar sobre Teresa Campos ha sido Edmundo Arrocet, que mantuvo una relación con la presentadora durante seis años. El humorista chileno lleva un tiempo alejado del foco mediático, sin embargo ahora ha dado una entrevista en la revista Semana donde además de hablar sobre sus negocios y la participación de su hija Gabriela en Supervivientes, opina sobre el estado de salud de la que fue su pareja: "Estuve seis años vi-viendo con su madre, fui muy feliz con ella, le deseo lo mejor, y siento que no le den el lugar profesional que le corresponde, porque es un mito de la tele. Es una periodista maravillosa, pero me molesta que han pasado cuatro años desde que rompimos, y sus hijas siguen metiéndome conmigo".

Cuando el citado medio le pone al día sobre la situación real de Teresa, quién ya no sale de casa ni coge el teléfono, Bigote se sorprende y se muestra apenado: "Siento mucho dolor por lo que me estás contando. Nunca me imaginé que pudiera estar así. Para nada. Supongo que las hijas se estarán preocupando mucho por ella, que la cuidan como se merece. Es lo correcto. Me queda un recuerdo súper bonito de María Teresa, compartimos muchas vivencias", dice, evidenciando que no se ha preocupado por Teresa desde que salió de su casa.

No tiene intención de llamar a Teresa para preocuparse por ella pues "lo que tuvieron que aclarar ya lo hicieron en su día": "Yo jamás terminé con Teresa por Whatsapp. Eso es mentira". Y aprovecha para cargar contra las hermanas Campos: "Me llaman oportunista pero te voy a contar algo: en los seis años que yo viví con Teresa, sus hijas fueron a verla, como mucho, doce veces. Es más, a ella le dolía que Carmen no ocupara la casa que mandó construir para ella al lado de la suya. O sea que esas dos señoras no me cuenten cuentos".