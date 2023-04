Joaquín Cortés, al borde de la muerte

Como se suele decir, el coreógrafo Joaquín Cortés ha vuelto a nacer. El susto que ha tenido¡¡ casi le cuesta le vida. Los hechos ocurrieron el pasado 3 de Abril mientras jugaba con sus hijos y perdiera el conocimiento de repente. Inmediatamente fue trasladado al Hospital de la princesa, en Madrid, donde hace unas horas le han dado el alta, y su deseo ha sido a las puertas del centro hospitalario convocar a los medios para dar las gracias y explicar lo sucedido.

"He estado ingresado una semana, y me han hecho todo tipo de pruebas, ha sido un momento muy difícil, porque he estado al borde de la muerte. Ha sido un aviso, he tenido una neumonía muy grave. Resulta que soy asmático y no lo sabía. Estoy en plena gira con mi último espectáculo y si llego a ir a San Sebastián, no lo cuento. No tenía oxígeno en sangre, y si me llega a dar un sincope no lo cuento. Todavía estoy a la espera de resultados de algunas pruebas. Ha sido todo surrealista, nada esperado, pensé que tenía gripe y casi me muero". Así lo ha explicado emocionado.

El artista ha estado acompañado por su pareja, Mónica y madre de sus hijos y por su tío Cristóbal. Se le veía contento y animado. "Ha sido un susto muy grande, pero no hay mal que por bien no venga. Me han hecho una ITV, y los médicos me han dicho que tengo una edad biológica de 30 años. No me puedo quejar".

Joaquín también ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento a todo el personal del hospital, por el trabajo y el trato que ha recibido. "Tenemos una salud pública maravillosa, muchos países nos envidian. No tengo el alta definitiva, todavía están pendientes de varios resultados de pruebas, espero que todo vaya bien". Y así se despidió.