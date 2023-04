Siguen sucediéndose las reacciones del entorno de Ana Obregón al nacimiento de la hija del fallecido Aless por gestación subrogada. Ahora es Celia García Obregón, hermana de la actriz y presentadora, quien de nuevo contesta a las preguntas de los reporteros a su llegada de Mallorca, donde ha pasado la Semana Santa. Y sus palabras no tienen desperdicio.

Tras pasar unos días alejada del foco mediático que rodea a toda a la familia desde el nacimiento de Ana Sandra, la empresaria Celia García Obregón ha regresado para retomar sus compromisos profesionales y, de nuevo, dar la cara por su hermana.

"La Semana Santa ha ido muy bien, tranquila. He descansado mucho sin tele y no os he echado de menos", ha bromeado a su llegada al aeropuerto de Madrid, confesando que no tiene ni idea de los últimos titulares protagonizados por su hermana: "Yo entiendo el trabajo pero comprender que yo no veo ni la tele, de verdad, así que si me cuentas lo que pasa, porque no me entero de nada".

Celia, eso sí, ha lamentado el escándalo generado por el asunto de la gestación subrogada protagonizado por Ana Obregón. "Lo de los violadores que están en la calle y lo del tito Berni son cosas más importantes que mi hermana", ha dicho con contundencia. "Hay que jorobarse, de verdad. de todos los problemas que hay, pero bueno, qué le vamos a hacer", añadió no sin humor y resignación.

La hermana de Ana Obregón no se ha molestado en disimular su sorpresa al escuchar que ésta podría tener problemas legales a la hora de inscribir a la niña en el Registro Civil como su hija al tratarse realmente de su nieta.

Tampoco los rumores de mala relación con Alessandro Lequio que, como sostiene Celia, son completamente falsos: "No hay ninguna mala relación con Alessandro, que yo sepa. Ana se lleva bien con todo el mundo", ha zanjado, dejando en el aire qué hay de cierto en los rumores de que el italiano se habría opuesto a que la niña llevase su apellido.

Finalmente y sobre el paradero de la actriz en Miami, Celia ha explicado que habla "mucho" con Ana y, como asegura, ella está "feliz", que "no ve la tele" y nada está enturbiando este momento tan especial al lado de la pequeña Ana Sandra.