La revelación de Ana Obregón en Hola asegurando que la pequeña Ana no es su hija sino su nieta ha acaparado todos los medios españoles logrando, incluso, repercusión internacional este Jueves Santo.

El bombazo de Ana Obregón ha obligado a sus hermanos y allegados a responder a las preguntas constantes de la prensa. Con su hermana Celia en Mallorca, ha sido Javier García Obregón el único disponible para los objetivos de las cámaras.

Y el hermano de Ana Obregón, no sin reservas, contestó a los reporteros de El Programa de Ana Rosa. Lo hizo asegurando que está dispuesto a ir a Miami a visitar a su hermana y la pequeña Ana, pero también que de momento ella prefiere descansar y estar sola.

Acompañado de su mujer, Javier García Obregón acudió a una floristería y allí reconoció estar feliz y dispuesto a viajar a EEUU a conocer a la niña, que es "preciosa". En Miami la gestación subrogada es un proceso legal, relativamente habitual y sin particular repercusión.

Prefiere, no obstante, no manifestarse nada sobre la disconformidad con el proceso de Alessandro Lequio, padre de Aless, al que no obstante tiene "mucho cariño". "Yo no puedo opinar acerca de él solo decir que le tengo un gran cariño", dijo con sinceridad e intentando no abrir nuevas polémicas.

Mientras, Ana Obregón trata de distanciarse del escándalo internacional sobre gestación subrogada. En la entrevista con Hola manifestó que Aless quería cinco hijos y que no descartaba, desafiante, a ir a "por el niño".

En una carta a su hijo Aless, fallecido, la actriz y presentadora escribió que la promesa a su hijo se había cumplido.