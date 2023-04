Así fue "lo peor" que vivió Aless Lequio, según su libro con Ana Obregón

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Alaska y Beatriz Cortázar para tratar toda la actualidad social del momento. Centrada en la publicación de El chico de las musarañas, el libro que recoge el testimonio de Aless Lequio y Ana Obregón sobre la enfermedad que acabaría con el primero (así como la gestación subrogada que convertiría a la actriz en abuela hace escasas semanas).

Un libro en el que, tal y como señaló Isabel González, Aless"tiende a tirar del humor" como medicina contra el miedo de la enfermedad y su desenlace, y en el que el joven demuestra tener "una forma de escribir particular frente a la de Ana, que es más plana", dijo Beatriz Cortázar, señalando que el joven escribe "muy bien y con mucha floritura".

El relato da a entender que Aless Lequio se fue varios meses a Nueva York porque el tratamiento para su cáncer no existía en España. "Se mueren niños de cáncer y personas para los que hay que investigar", dijo la subdirectora Isabel González. Jiménez Losantos fue más directo: "No existía el tratamiento de Aless porque Amancio Ortega no lo había donado".

El chico de las musarañas no carga las tintas en lo político, pero tampoco en la vida privada de Aless, que él mismo no quería desvelar. Pero sí da a entender varias cosas. "Hay gente que saca titulares del libro y parece otro al que he leído: que hay que ver cómo pone a Alessandro, dicen. El noventa por ciento del libro Ana le llama el padre de mi hijo, marca una distancia pero hay que tener en cuenta que es un matrimonio divorciado. Te refleja cómo la relación padre-hijo es fantástica de admiración y risas, complicidad", dijo en esRadio Beatriz Cortázar, subrayando que el volumen deja bien al padre del joven.

La periodista señala el verdadero corazón del libro, que es "un relato de dolor. Lo de la gestación subrogada son dos líneas. Lo peor son los cuatro años de dolor que sufrió ese chico. Ese tumor es horrible de dolor. Lo que ha sufrido y cómo disimulaba los dolores cuando pasó cuatro años retorciéndose de dolor. Hay tumores que duelen y duelen, no hay morfina que valga".

Jiménez Losantos señaló otro momento equivocado de Ana Obregón y que no tiene nada que ver con lo emotivo de su relato en el libro: la carta enviada a la que fue novia de Aless, Carolina Monje. Algo que según Cortázar hizo en plena "borrachera de la euforia".