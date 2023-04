La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Miranda y Alaska para abordar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo la maternidad por gestación subrogada de Ana Obregón y, más en concreto, cómo se percibe el tema en las últimas dos semanas repletas de polémicas. Tal y como observó Federico Jiménez Losantos en esRadio, "ha ido evolucionado, y no para bien".

"Lo estaba viendo cada día y la cosa a favor de Ana Obregón ha ido degradándose. Si ella no fuera Ana no pasaría nada, pero Ana ahora es una causa. Y cuando tú representas una causa ya no te representas a ti", explicó Jiménez Losantos en Es la mañana de Federico.

Otro peligro es la excesiva presencia en los medios. "Y cuidado con la sobreexposición -dijo-; que saque una vez a la nieta bien, pero da la impresión de que se va presentar a miss España en 18 años. Una cosa es que estés contenta y salgas del agujero y quieras demostrar que la nieta es guapísima. Pero no empieces con la causa del hijo y el cáncer".

"Hay muchas investigaciones sobre el cáncer que buscan dinero de otra manera y no montando este número", opinó Federico Jiménez Losantos, citando palabras de Ana Obregón en su entrevista para explicar sus razones.

Y es que, en suma, defender a Ana Obregón y su decisión de emprender una gestación subrogada "empieza a ser desagradable para los que estamos a favor. A mí no me disgusta. Pero ya la portada de hoy no me gusta. No me parece mal pero no me gusta. Es una deriva que en parte uno lo hace sin querer pero ahora Ana no habla de sí misma si no una causa que engloba la fundación, la nieta, el hijo…".

Jiménez Losantos quiso dar un consejo a Ana Obregón, que a su juicio "tiene que parar" de promocionar mesiánicamente la llegada de Ana Sandra. "Visto a distancia empieza a perjudicarla". Y a ello contribuye que ella misma haya sacado a colación la figura de la novia de Aless, Carolina Monje, una prueba de su "absoluto descontrol. Deja en paz a la muchacha, que bastante ha pasado. Que rehaga su vida y se case, pero déjala en paz. No ha podido ser más discreta".