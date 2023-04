La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno para tratar largo y tendido todos los temas de la actualidad del corazón. Incluyendo la fecha de regreso desde Miami de Ana Obregón con su nieta Ana Sandra tras semanas de polémica debido al proceso de gestación subrogada de su nacimiento.

Tal y como reveló en exclusiva Beatriz Cortázar en esRadio, la actriz -que acaba de publicar el libro que incluye escritos de su hijo y padre de Ana Sandra, el fallecido Aless Lecquio, titulado El chico de las musarañas (HarperCollins)- volverá a España a finales de mayo. "No dice el día exacto pero ya hablamos de una fecha. Y una de las cosas que tendrá en agenda será un acto de promoción general del libro, que ya va por la tercera edición".

En este último aspecto, el director de Es la mañana, Federico Jiménez Losantos aseguró con contundencia: "Se va a equivocar. Está convirtiendo un acto de apoyo a Aless y la gestación subrogada en un acto estomagante de autopromoción. Sé que ella no lo quiere pero es lo que va a pasar. Pero no escucha a nadie. Para ya, porque no te conviene", dijo.

Y es que Ana tendrá que afrontar la enorme polémica social y hasta política del nacimiento del bebé utilizando material genético de su hijo Aless.

Cortázar explicó en Es la mañana de Federico que su fuente es la propia Ana Obregón. "Me puse en contacto con Ana y le pregunto por el pasaporte me dice que tardan de seis a ocho semanas. Palabras de Ana: yo creo que para final de mayo llegaré a España. Estamos hablando de un mes, más o menos, quizá una semana antes. Y la niña tendrá dos meses. Ella la intención eran dos meses que es lo que tardan los trámites. Si se lo aceleran, pues viene antes, pero es difícil".