Lucía Rivera: "He vivido momentos subidos de tono en un coche"

Lucía Rivera fue una de las invitadas que asistieron a la presentación del nuevo coche eléctrico de Smart. A la modelo, según contó, le encanta conducir. "Me quita el estrés, tanto en Madrid como en Asturias. Además no soy nada agresiva, soy una persona muy educada. He vivido momentos románticos y a veces subidos de tono en un coche. Sin entrar en detalles, mi vida sexual está muy bien, y para eso no hace falta tener pareja", comentó entre risas.

La hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero comentó lo bien que está sin novio. "Estoy muy a gusto con la soltería. Me gusta. Estoy feliz, no me puedo quejar".

Lucía Rivera y Carlos Pérez Gimeno | Archivo

Al preguntarle si conocía a la nueva novia de su padre, a la portuguesa María Cerqueira, prefirió no dar detalles. "No me metáis en líos, eso no me corresponde a mi".

Se alegra mucho que Marc Márquez tenga novia: "Nos llevamos muy bien, y le quiero mucho, es con el único novio que he terminado bien. Sigo volcada en la moda, y con mucho trabajo. Me gustaría hacer un guion para una posible serie del libro, sin ser yo la protagonista, sí tuviera la opción de escoger me encantaría Milena Smit".