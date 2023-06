Marta Riesco comienza su venganza contra Antonio David y su "mafia de la vejación"

Marta Riesco ha decidido plantar cara a todos aquellos que hablan de ella tanto en televisión como redes sociales y canales de Youtube. La periodista se ha cansado de ser el centro de las críticas tanto de los seguidores de Rocío Carrasco como de los que apoyan a su expareja, Antonio David Flores. Por este motivo, ha decidido estrenar su propio canal en Youtube, bajo el nombre de ‘Marta Riesgo’, donde promete no dejar "títere con cabeza": "He sido una persona muy "hateada" en las redes sociales. Me siento muy afortunada de tener estos seguidores que me apoyáis tanto y que me decís estas cosas maravillosas que estoy leyendo, que me vais a hacer llorar", explica en el vídeo donde anuncia su nuevo proyecto.

Aunque durante el comienzo de su relación con el exguardia civil se sintió respaldada por la llamada marea azul, ahora asegura que se han comportado con ella como "una auténtica mafia": "Desde los Canales de Youtube están todo el día atacándome. Gente que estaba en una marea que criticaba el acoso mediático. Y lo que están haciendo es exactamente aquello que criticaban de un programa de televisión. Esas personas de la marea azul, que empezaron un movimiento que defiende las causas contra el acoso mediático, ahora lo que hacen e insultarme a mí y decir que voy deambulando por hospitales. Que si tengo un ojo aquí y otro allí. ¿Esta gente? ¿Un movimiento? ¡Sinvergüenzas!".

"La persona que no me interesa nada está hablando en todos lados, como siempre", dice en sus redes sociales refiriéndose Antonio David, al que promete contestar en su canal de vídeos en los próximos días: "Para que hablen los demás ya hablo yo en mi canal de Youtube. Voy a hacer reportajes, voy a hacer periodismo, voy a hacer entretenimiento. Nos vamos a reír y nos lo vamos a pasar súper bien. Voy a intentar hacerlo lo mejor que sé y lo mejor que pueda", anuncia.

Por este motivo, insta a los seguidores de su expareja a reflexionar sobre los comentarios "falsos" que se vierten sobre ella, y avisa que hará públicos todos ellos con su correspondiente contestación: "Os voy a retratar uno por uno para que veáis los falsos que sois. Los injustos habéis sido vosotros. ¿Pero qué pretendéis que yo haga? Si cada frase que digo o cada cosa que hago me critican, me insultan, me vejan. No encabecéis movimientos... El último movimiento que podéis encabezar es el movimiento de los tolais. Que sea un movimiento para todos", dice, señalando directamente a algunos youtubers como Diego Arrabal o JuanjoVlog.

Riesco confiesa sentirse muy dolida por el daño que le han causado en los últimos meses debido a la constantes referencias a su físico: "Que encima se meten con mis ojos, con mi físico. ¿Os habéis visto? Tenéis un problema. Tengo la suerte de que entre todos los problemas que puedo tener de ansiedad, no habéis tocado mi autoestima (…) Vosotros sois 70 en un grupo, sois la mafia de la vejación".

Finaliza su exposición señalando la actitud de Antonio David cuando aún eran pareja y ella recibía las criticas de sus fanáticos: "¿Qué hacía él? Pues hacía una paella en directo. No dijo: un momento… voy a dar la cara por mi pareja. Por suerte, yo solo me necesito a mí misma y a mi cerebro". Unas palabras que llegan apenas unos días después de que la reportera hiciese pública su reconciliación fallida con el malagueño. Según contó, este pasó tres días en su casa, sin embargo las cosas no fueron como ella esperaba, ya que él cogió sus cosas en mitad de la noche y desapareció.