El affaire de Íñigo Onieva con la policía acaba de empezar: "Si sale todo se puede liar"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno para abordar todos los temas de la actualidad social del momento. Centrada en las últimas revelaciones sobre Íñigo Onieva y su presunta infidelidad con otra mujer, una noticia que llega apenas una semana antes de su boda con Tamara Falcó.

Tal y como lo calificó Beatriz Cortázar en esRadio, ha sido toda una "semana negra" para Iñigo Onieva, que también ha tenido que ver cómo se divulgaba un comunicado del Café Gijon frenando en seco su inicativa empresarial que hubiera significado recuperar comba en su vida laboral tras la boda.

Una infidelidad que proviene de un medio de comunicación que, según la periodista Beatriz Cortázar, pudo haber obtenido la exclusiva -proveniente de las declaraciones de una policía- de una manera dudosa. "Esta conversación tiene bastantes meses. La señora está intentando que su identidad no salga a la luz, y es una conversación que a mí me insisten que no es autorizada. Y están estudiando tomar medidas legales porque están usando su voz y se la puede identificar. Lo que me dice un despacho abogados es que están viendo de qué manera hacerlo porque no hay autorizacion para el uso del sonido de su voz".

Cortázar señala que, además, la conversación debe estar autorizada por esa misma persona, una policía que mantuvo dos relaciones con Íñigo en los baños del restaurante Tatel. "Ella en ningún momento era consciente de que la estaban grabando. Lo que me dicen es que no hay autorización y a ver qué medida legal se puede tomar. Como mínimo tenían que haberlo distorsionado".

Cortázar tiene más información sobre estas declaraciones, una "conversación que tiene bastantes meses. Y ella dentro de poco va a ser mamá y la situación que está viviendo es delicada", dijo, asegurando que esta fuente -que podía saber o no que su interlocutor era periodista- ahora "se está arrepintiendo". Además, existe material de este medio de comunicación que abunda en ese y otros "detalles escabrosos" que uno podría ahorrarse. "Y quedan cosas. No seré quien lo delate pero si sale lo que a mí me llega se puede liar". Y es que, al parecer, "quedan más capítulos", dijo la periodista en Es la mañana de Federico.