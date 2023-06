Íñigo Onieva ha publicado su periplo por Italia en su eterna despedida de soltero previa a la boda con Tamara Falcó. También ha estado en Croacia, una serie de viajes con amigos que él mismo se ha ocupado de documentar en redes sociales.

Una serie de imágenes de "turismo de día", observó la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, que dejan sin embargo varias incógnitas: pese a la fama de juerguista del novio de Tamara, no hay ninguna foto de sus salidas nocturnas.

Pero la crónica rosa de esRadio, con Isabel González, Beatriz Cortázar, Carlos Pérez Gimeno y Daniel Carande, desveló en Es la mañana de Federico un importante factor vital para la vida del empresario al margen del ocio nocturno y diurno.

A la espera de saber si el empresario tendrá alguna despedida de soltero más de la que disfrutar antes de convertirse en marido de Tamara Falcó, esta última escapada confunde sobre su nueva vida a partir de ahora: por un lado repleta de fiestas, lujo, comida y viajes, pero sin los excesos de todo tipo de antaño.

En la crónica rosa de esRadio se desveló el enigma del futuro profesional de Íñigo Onieva: a qué se va a dedicar tras la boda, pero no en los próximos meses que viene la luna de miel, sino después. "Para primeros de año", dijo Cortázar, que definió esta nueva ocupación como algo digno de "flipar".

"Ya tiene trabajo, y es por cuenta ajena. Contratado como socio no mayoritario de un sitio emblemático, histórico, como es el Café Gijón de Madrid, del que se va a encargar de la nueva temporada para el año 2024. Un grupo de inversores ha cogido el local histórico, maravilloso, un clásico de tertulias en la calle Recoletos, y lo han rescatado de la quiebra. E Íñigo se va a encargar de ponerlo de moda", explicó Cortázar en esRadio.

Íñigo y Tamara, además, viven muy cerca del local, en el que la pareja ha desayunado ya en algunas ocasiones, tal y como se observa en sus redes sociales. El joven será "el rostro visible" aunque no será el socio mayoritario. "El horario no será de discoteca, lo que es importante, y cerca de casa, por lo que no se van a mudar".