La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Verónica Caso, Carlos Pérez Gimeno y Daniel Carande para abordar todos los temas de la actualidad social del momento. Incluyendo la última novedad en la boda de Tamara Falcó, y es la negativa de Carolina Molas -madre del novio Íñigo Onieva-a formar parte de la inevitable exclusiva pagada del evento.

Pero eso no significa, tal y como se explicó en la crónica rosa de esRadio, que Carolina Molas no vaya a asistir a la boda de la marquesa de Griñón con su hijo, sino que no aparecerá en las fotografías que serán publicadas en la prensa. Es decir, no participa en la exclusiva pero no piensa esconderse. Ella va a ir a la boda de su hijo, tal y como se publicó en Vanitatis.

"Ella no se va a quitar de la foto pero tampoco va a ir a buscarla", explicó en la crónica rosa de esRadio el periodista Daniel Carande sobre los planes de Carolina Molas. Lo que también significa que no se llevará dinero en la exclusiva de su hijo y su futura mujer.

Tal y como opinó Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana, "no dudo de la mejor intención pero no saben lo que están diciendo. Cuando entras en la mecánica de las exclusivas y tú eres la madrina del novio, estás en esa exclusiva. Alguien va a cobrar eso y muy bien", aseguró, añadiendo en tono de figura retórica humorística que "tú no puedes ir de virgen a una orgía".

En todo caso, Federico aconsejó "a la señora Molas que tenga paciencia. Llévalo con deportividad, será un peñazo pero esto acaba. Y ya está", dijo, sabedor de lo poco que gusta Carolina Molas de aparecer en el espectáculo mediático de Tamara y su hijo.

La noticia recuerda a cuando hace unos meses Carolina Molas emitió un comunicado oficial en el que aseguraba no ser personaje público y pedía, por tanto, permanecer al margen de la orgía mediática de la boda de Tamara Falcó.