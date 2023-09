Tensión y lágrimas en la primera jornada del juicio a Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana

Diferentes reacciones y actitudes las de Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana en la primera jornada del juicio por un presunto delito de alzamiento de bienes por el que la Fiscalía pide para ambos una pena de 4 años de prisión y una multa de 6,1 millones de euros por haber supuestamente ocultado y descapitalizado su patrimonio para evitar el pago de una deuda millonaria con el Banco de Luxemburgo.

Cinco años después de su separación, y coincidiendo con la fecha de su aniversario de boda -ya que casualmente la expareja se casó el 12 de septiembre de 2008- Arantxa y Santacana se han reencontrado en el Juzgado Penal número 25 de Barcelona, aunque ambos han afrontado este esperado cara a cara de maneras opuestas.

Mientras la extenista se rompía en su declaración ante el juez responsabilizando a su exmarido de no haber hecho frente a la deuda contraída a pesar de disponer de bienes para hacer frente a la misma -"No la pagué porque mi marido me dijo que no lo hiciese. Yo soy jugadora de tenis y no tengo conocimiento de patrimonios ni de sociedades. Yo me fie de mi marido", aseguró en el interior de la sala sin poder contener las lágrimas Santacana se mostró muy tranquilo y reconoció incluso que estaba emocionado al ver de nuevo a Arantxa.

Minutos después de que la exdeportista abandonase el lugar sin hacer declaraciones, su exmarido salió de los Juzgados y evitó valorar la declaración de la madre de sus hijos ante el juez, aunque sí confesó que lo único que espera de este juicio "es que se sepa la verdad y que se acabe de una vez". "Me guardo para mí que me han parecido las palabras de Arantxa, es lo que dice ella. Vosotros mismos opinad", señaló, dejando entrever que la extenista no ha dicho la verdad en la primera jornada del proceso.

Sin embargo, y a pesar de lo delicada que es la situación y de que no mantienen ningún tipo de relación desde su separación en 2018, Josep reconoció que "en parte" se emocionó al ver a Sánchez Vicario porque "no deja de ser la madre de mis hijos". "Es curioso", afirmó cuando la prensa le comentó que este lunes habrían celebrado su 15º aniversario de boda.

Además, el empresario se pronunció sobre las cartas manuscritas que ha presentado ante el juez -admitidas como prueba en el juicio- en las que Arantxa le agradece su ayuda, le pide que no le deje y culpa a su familia de la delicada situación económica en la que se encuentra: "Lo que está escrito está escrito y nada más. Es de su puño y letra y son cosas personales".

El abogado de Santacana, satisfecho

El abogado de Santacana, Juan Segarra, también atendió a los medios de comunicación tras la primera jornada del juicio y, satisfecho, afirmó que su "valoración es positiva" a pesar de la inesperada declaración de Arantxa ante el juez, prevista en un principio para el viernes: "Esto responde a una estrategia para reconocer los hechos y ausentarse de las sesiones del juicio oral".

Respecto a la estrategia de la extenista de responsabilizar a su exmarido y asegurar que no pagó la deuda porque él se lo dijo, el abogado sostiene que "viene con la lección aprendida". "Me extraña mucho que una participación tan relevante de Josep Santacana no conste en acta en las reuniones en las que Arantxa reconoció que quería pagar y en las negociaciones para llegar a posibles acuerdos. Quiere incriminarle y decir que no sabía nada de todo lo que hacía Josep Santacana, pero creo que alcanza un nivel que es ya altamente increíble. Es increíble que no supiese nada, que le estaban vendiendo su patrimonio, sus casas. A mí se me ocurre que es imposible que no sepas que están vendiendo la casa donde uno vive, es increíble", apuntó.

Y para probar que Arantxa "no está diciendo la verdad", la defensa de Santacana ha presentado ante el juez unas cartas manuscritas de la extenista que datan de 2017 y en las que, como explicó Segarra, "le da las gracias por haberle ayudado a recabar toda la información sobre su patrimonio, le solicita que continúen con su matrimonio, que continúen juntos y le dice expresamente que sabe que los culpables sabe que son su familia, que él no tiene la culpa de nada y que su familia los ha querido destruir". "Es poco creíble que el señor Santacana le engañara y le ocultase , afirmó contundente.

Respecto al nerviosismo de la extenista y a que se rompiese ante el juez, cree que "cada uno gestiona las emociones a su manera" pero dejó claro que "a mí no me dice nada que Arantxa esté llorando, yo analizo sus declaraciones, las pruebas que tenemos y el hecho de que llore o no llore me es bastante indiferente".

"Su estrategia de defensa es convertirse en una acusación e incriminar a Josep Santacana. El objetivo supongo que es derivar la responsabilidad y compartir esa responsabilidad y en vez de pagar el 100%, pues tenga que pagar el 50% y que condenen a Josep Santacana pues a ella le beneficia económicamente muchísimo. Todo puede ocurrir y para eso vamos a celebrar el juicio. También puede ocurrir que absuelvan a Josep Santacana y eso vamos a intentar" añadió , asegurando que sus impresiones son muy positivas tras el arranque del juicio y que tanto él como su cliente están "animados" e intentarán demostrar su inocencia: "Ya hemos escuchado a Arantxa, sabemos cuál es su versión y nos da una cierta ventaja para preparar el resto de sesiones", detalló a la prensa.

Por último, el abogado valoró as declaraciones de la extenista en El País asegurando que sus amigos le están ayudando económicamente para salir adelante, puntualizando que "hasta donde mi conocimiento alcanza, ella vive en un apartamento de lujo a 200 metros de Enrique Iglesias, lleva a sus hijos a colegios privados que tienen un coste muy elevado. El coste de la vida en Miami es muy elevado, me parece que por seguridad social pagan muchísimo dinero, por tanto, no creo que tenga amigos que le costeen todos esos gastos mensuales si está arruinada".