Bertín Osborne retrasa su esperada aparición pública tras los escándalos

Todas las miradas estaban puestas este jueves en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, donde tuvo lugar la celebración por todo lo alto del 21 aniversario de la bodega Cepa 21. Hasta 500 invitados de una larga lista en la que se encontraban personalidades como los periodistas Carlos Herrera o José Ribagorda, Fiona Ferrer, Paz Padilla, Makoke, Iker Casillas, Lara Álvarez y un largo etcétera.

La prensa, convocada a las 19.45 en el lugar, esperó con paciencia la llegada de los invitados, entre ellos la de Bertín Osborne, cuya asistencia no se había confirmado a pesar del interés que suscita. La de este jueves iba a ser su primera aparición tras las bombas mediáticas que le han afectado en las últimas semanas: la supuesta relación extramatrimonial con Encarna Navarro, la exclusiva de Fabiola Martínez en una revista, o la noticia de este mismo jueves por la que se ha conocido que pedirá una prueba de paternidad a Gabriela Guillén. Un auténtico mal trago para él que, sin embargo, ha decidido evitarse.

Los invitados más relevantes pasaron por el photocall para posar ante los fotógrafos junto José Moro, bodeguero y presidente de Cepa 21, pero por allí no pasó el cantante y presentador. Bertín ha dejado de responder las llamadas y mensajes de los medios de comunicación, consciente de que cualquier comentario se le puede volver en contra.

Su última intervención se produjo el pasado fin de semana en el programa Fiesta de Telecinco y fue a través de su amigo Pipi Estrada. "¿De verdad que no hay ahí nadie más sensato que tú? ¿Es todo una broma? Estoy en Portugal, en la finca de un amigo cazando, me han contado lo que dicen ahí porque aquí no lo veo y no sé si reírme o llorar. Por cierto, desde junio no veo a Gabi, ¿no puede alguien poner cordura en esto?", dijo un enfurecido Bertín para parar los comentarios sobre su vida personal.