Carmen Borrego se rompe con la última 'canallada' de Bigote Arrocet: "Mi madre lloraba cada día"

La última entrevista de Edmundo Arrocet en la revista Diez Minutos continúa generando reacciones en el entorno de María Teresa Campos. Una dura exclusiva en la el chileno narra algunos capítulos desconocidos de su relación con la presentadora y deja en muy mal lugar a sus hijas Terelu y Carmen, a las que acusa de no ocuparse de su madre en el tiempo que duró su noviazgo.

Aunque las hijas de Teresa Campos han tratado de no "entrar al trapo" de la expareja de su madre, este viernes Carmen Borrego rompía a llorar en el programa Así es la vida tras la lectura de un mensaje de Yusan Acha Frías, el que fuera director de Qué tiempo tan feliz, quien confirmaba el sufrimiento de la presentadora durante esa relación. "Teresa estaba muy enamorada y al principio fue muy feliz con Edmundo porque se sentía acompañada a diario, pero luego fue muy destructiva esa relación porque cuando ella ya estaba enamorada, él le dijo ‘yo soy un alma libre'", comenzó leyendo Sandra Barneda.

"Ella hizo durante casi dos años el programa al límite porque cada tres meses no sabía si su pareja estaba viva o muerta. Porque una mañana le decía 'Teresita, en un rato me voy de viaje' y desde ese momento, no le contestaba al teléfono durante semanas o meses...", continuó leyendo la presentadora. En ese momento Carmen Borrego comenzó a llorar desconsoladamente por lo que Sandra Barneda decidió no continuar la lectura.

"Es que yo todo eso que está contando Yusan lo he vivido. He vivido el sufrimiento de mi madre cada día y he visto a mi madre llorar cada día. Y quiero que, por lo menos ahora, no se la humille diciendo que si estaba con una o que si estaba con otra. Mi madre no se puede defender, ¿hay que hacerle esto a una persona que se acaba de ir y que nunca le hizo daño a nadie? Mi madre era una buenísima persona", apuntó entre lágrimas Carmen Borrego.

"Si tú puedes ser un picaflor pero no se pude hacer tanto daño a un ser humano, no es justo ¿Por qué le hiciste esto a mí madre? ¿Por qué le destrozaste los últimos años de su vida? Porque nunca volvió a ser feliz, ¿por qué? ¿por qué?", recriminó al chileno. Visiblemente afectada, Borrego hizo un llamamiento a la familia de Edmundo Arrocet y al propio artista: "¿Por qué ahora que ya no está no la dejáis en paz? Tú, tu hija, tu sobrina... Guardad la memoria de una persona honesta, grandísima trabajadora y grandísima madre. Por favor, dejadla en paz".